拋售一切上路！工程師情侶「改造車遊遍北美3年」　曝為自由準備的辛苦

▲伊莎貝爾（Isabelle）在改造過的廂型車裡，為她和安東尼（Antonie）準備食物。（圖／翻攝自Instagram「faroutride」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一對法籍和加拿大籍情侶，2017年辭去朝九晚五的上班族工作，買了一台廂型車進行改造，賣掉房產和所有家具後，就開始了四海為家的公路生活，至今已步入第3年。這對情侶表示，他們現在只有一個目標，就是展開更多旅程，「我們不回頭」！

根據「Bored Panda」報導，伊莎貝爾（Isabelle）和安東尼（Antoine）表示，年輕時兩人有過很多當背包客的經驗，出社會當工程師數年後，「我們和其他年輕人做的是一樣的事，買車、買房、上班，還有一整套的日常。其實那時候日子過得很好，我們偶爾也會來一趟短程的冒險之旅，後來我們30幾歲了，突然發現這個模式就會這樣一直持續下去，直到我們退休，然後才去把我們的人生過得完整…如果那時我們還很健康的話。」





▲▼2人上路準備齊全，偶爾也會看看影集消遣。（圖／翻攝自Instagram「faroutride」）

2人開始夢想一種生活方式，能夠在少量花費、少量工作的情況下，讓「享受人生」成為生活重心。後來他們買了一輛廂型車，逐步進行改造，再經過幾年，房子、其他車子、家具全賣了，就此過著「四輪上的房子」的生活，「人們通常會覺得我們就只是幸運，或是手邊有大把大把的現金可花，但根本不是這樣！我們只是下定決心他X的振作、計畫和行動的普通人。這可是經過好幾年的妥協和犧牲換來的，現在是兌現的時候！」

伊莎貝爾和安東尼表示，車上的木作牆面和天花，以及收納櫥櫃、烤箱和瓦斯爐一體的料理台、躺椅和床等等，一切都是他們親手製作而成的。因為工程師的背景，他們在設計階段一切順利，到了實作階段則必須重新學過一遍，「一開始滿嚇人的，但靠著耐心和很強的學習動機，每個人都可以做得到。」

現在2人在路上已經邁入第3年，從北美東岸到西岸，渥太華到紐約，亞特蘭大到艷陽高照的聖地牙哥，舊金山到斯圖爾特，旅程還沒有終點，還要繼續下去。他們都很喜歡騎著越野腳踏車在山林穿梭，「有選擇後花園的自由，是我們最愛的一點。沒有什麼比每天在旅途中醒來更好的，因為這樣，我們還是很愛廂型車上度過的日子，我們也沒有想要那麼快就定下來。」