中俄幫腔…解除對北韓制裁！美特使將訪北京「求國際團結」：還不到時機

▲美國駐北韓特別大使畢根將出訪北京 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

北韓近期進行多次武器試射，恢復西海衛星發射基地試驗，同時拒絕與美方再談判，國際情勢堪憂。對此，美國駐北韓特使畢根（Stephen Biegun）將於19日、20日訪北京，與中國官員討論北韓議題。

綜合外媒報導，畢根15日出訪南韓，16日一度隔空向北韓「我們就在這裡，你們也知道如何與我們接觸」，希望北韓與美國再次坐上談判桌協商，「美國和北韓有能力走上更好的路，但光靠美國的一己之力是做不到的」。

同日，中國大陸及俄羅斯就向聯合國安理會提交放寬制裁北韓決議草案，要求解除聯合國對北韓的部分制裁，包括對北韓的雕像、海鮮、紡織品的出口限制。俄羅斯的措施中還有解除對北韓公民出國工作的禁令，希望有利於美國與北韓間的談判。

不過，美國國務院18日表示，現在並非聯合國考慮取消制裁的時機，「北韓威脅要升級挑釁，拒絕討論無核化，還持續進行大規模殺傷性武器跟飛彈項目」。對此，畢根訪問完南韓、日本後，將直接訪問北京，與中國官員討論北韓議題，「需要維持國際團結」。

北韓曾經表示，若美國不能在今年年底前軟化立場，放寬對北韓的制裁立場，他們將會「採取一條新道路」。雖然北韓並未說明「新道路」的實際內容，但近來飛彈試驗頻頻，不排除威脅升級。

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