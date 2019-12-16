花1萬與少女摩鐵壞壞　人民保母遭降級+罰款10萬

▲羅姓員警花1萬元向未滿16歲少女買春，公懲會審理完將他降1級再罰款10萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者徐愷昕／苗栗報導

苗栗縣1名羅姓員警2017年5月時以1萬元的價碼，向未滿16歲的少女買春，刑事部分他被判處有期徒刑5月，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，另需服勞役50小時，接受法治教育2場確定；公懲會審理完則降他一級改敘，併罰款10萬元。

羅員身為警察知法還犯法 ，2017年5月時他在徵得1名未成年少女同意後，約定以1萬元的價碼，將少女載到後龍鎮一摩鐵內性交易，事後羅員被台北市政府少年隊查獲，苗栗地檢署偵查完對他提起公訴。羅員刑事部分，被依違反兒童及少年性剝削防制條例，判處有期徒刑5月，緩刑2年，緩刑期間須付保護管束，另需服勞役50小時，並接受法治教育2場確定。

公懲會審理時，羅員選擇缺席且未針對此事進行任何答辯，被認定違法事證明確，最後被依違反公務員服務法第5條規定，「公務員應謹慎，不得有放蕩等足以損失名譽之行為之旨，將導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，嚴重損害政府之信譽」，被降一級改敘，併罰款10萬元。

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