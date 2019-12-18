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今高溫暴跌8度「越晚降雨機率越高」一周兩變天　彭啟明曝下波強冷空氣時間

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▲▼ 下雨天 ,梅雨 。（圖／記者張一中攝）

▲王品翔說，今迎風面北部、東北部越晚降雨機率越高。（資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／台北報導

未來一周兩次變天！中央氣象局預報員王品翔表示，今天（18日）東北季風增強到周五，北部、東北部有短暫雨，高溫下降6到8度，約22到24度，各地低溫約16到18度，周五是最冷的一天，而周日起另一股東北季風再增強。至於下一波強冷空氣何時會報到？天氣風險公司總經理彭啟明說，有些預測大概落在1月初、元旦假期，但不確定性還很高。

王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今迎風面北部、東北部越晚降雨機率越高；今到周五，東半部雲量增多，花蓮、台東有零星降雨，中南部山區也有零星降雨機率，中南部高溫約28度、日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

王品翔表示，這波東北季風影響只有反應在高溫，各地低溫約16到18度，周五最冷，台北高溫約21、22度；周六東北季風減弱有一天空檔，北部高溫回升2、3度，來到約25、26度；周日到下周二另一股東北季風增強，北部、東北部高溫下降2、3度約23、24度，轉為有短暫雨，而東半部雲量較多。

至於下波強冷空氣何時報到？彭啟明說，有些預測大概1月初、元旦假期，的確預測屆時北方冷氣團有發威，但過去看這樣的預測變動度很高，各位還不要太緊張，尤其這是兩周後的預測，一周前來看都來得及；現在預報有這個趨勢、有這個現象，但變動度、不確定性很高。對此，王品翔指出，因距離元旦還太久，無可預報度，還要再觀察。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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