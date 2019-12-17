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今飆29度周三一早就變天…最低溫時間曝　跨年前有強冷空氣？彭啟明說話了

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▲▼天氣 高溫 炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李孟軒說，今各地天氣依舊晴到多雲為主。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，周三開始東北季風增強，北部、東北部一早就有短暫雨，這波冷空氣各地最低溫估16、17度，最冷時間點落在周五。至於民眾關心跨年前是否還有強冷空氣？天氣風險公司總經理彭啟明說，到月底的確有一波可能會降到比較低的溫度，但還有待觀察。　

氣象局對桃園市發布「濃霧特報」指出，今天（17日）清晨台灣西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，5時桃園新屋有濃霧發生，能見度不足200公尺。

請繼續往下閱讀...

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天氣和16日類似，各地晴到多雲為主，今晨低溫約16到18度，最低溫出現在新竹縣寶山的11.7度；白天西半部高溫約28、29度，東半部約27度。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

李孟軒提醒，周三東北季風開始增強，北部、東北部一早就有短暫雨，一整天都有降雨，但雨量不會太多；北部轉涼，高溫只有23、24度，和今比下降約5、6度，周四高溫約19到21度。他表示，這波東北季風因下雨沒有輻射冷卻效應，各地低溫差不多約16、17度，最冷時間點落在周五。

李孟軒說，東北季風影響到周五，這段期間，北部、東北部有短暫雨，花東降雨比較零星；周四、周五水氣比較多，中南部雲量逐漸增加，連中南部山區也會有短暫雨；東北季風周六起減弱，氣溫回升，剩東半部、北部山區有雨。

至於民眾關心跨年前是否還有強冷空氣？彭啟明指出，到月底的確有一波可能會降到比較低的溫度，但還有待觀察，「的確有這個訊號出來，但後續再注意就可以了」，日期是29日、30日、31日到元旦。李孟軒則表示，未來一周沒太強冷空氣，到月底前還要觀察，「目前看起來是比較沒有。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼北部未來一周溫度趨勢圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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