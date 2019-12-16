宜蘭19:25規模5.0地震原因曝！　2-3天內不排除有規模3以上餘震

記者賴文萱／台北報導

宜蘭縣南澳鄉16日晚間19時25分發生芮氏規模5.0地震，震央位於宜蘭縣政府南方21.2公里處，地震深度49.3公里，最大震度4級在宜蘭，但整個嘉義以北地區幾乎都有感搖晃。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，該起地震深度很深，研判屬於隱沒帶地震，不排除2-3天內會有規模3以上餘震發生。

陳國昌表示，宜蘭晚間規模5.0地震，其地震深度有49.3公里，算是很深，再加上震央位置，研判屬於隱沒帶地震，這類的地震特性一般來說不太會有大的餘震，2-3天內仍不排除有規模3以上餘震發生，但再過了這幾天之後就比較不會有餘震。

這起規模5.0地震，整個中部以北幾乎都有感，陳國昌也說明，主要是因為這次地震規模比較大，第二就是地震深度比較深，這會讓震波傳遞的比較遠。他說，一般淺層地震，比較容易被地表一些破碎的岩層給吸收，衰減的比較快，但比較深的地震就會衰減的比較慢。

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▲宜蘭晚間規模5.0地震屬隱沒帶地震，2-3天內不排除有規模3以上餘震。（圖／記者姜國輝攝）

根據氣象局地震報告，晚間19時25分芮氏規模5.0地震，其震央位於宜蘭南澳鄉，地震深度有49.3公里，各地最大震度宜蘭縣武塔有4級；宜蘭市、花蓮縣和平、台北信義區、新竹縣關西達3級；桃園市三光、新北市新店、新北市、台北市、台中市德基、桃園市、苗栗縣南庄達2級。

另外，花蓮市、基隆市、新竹市、新竹縣竹北市、苗栗市、南投日月潭、彰化市、雲林縣古坑、雲林縣斗六市及嘉義市也都有1級。

另台鐵通報，雖然宜蘭發生規模5.0地震，但台鐵沿線地震儀皆未顯示達到3級強（20至25GALS），全線行車正常。