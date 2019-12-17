快訊／07：41花蓮規模4.0地震！　最大震度5級

中央氣象局預報員李孟軒表示，周三開始東北季風增強，北部、東北部一早就有短暫雨，這波冷空氣各地最低溫估16、17度，最冷時間點落在周五。至於跨年前是否還有強冷空氣？天氣風險公司總經理彭啟明說，到月底的確有一波可能會降到比較低的溫度，但還有待觀察。