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快訊／07：41花蓮規模4.0地震！　最大震度5級

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▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

▲地震報告。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象局的地震報告，17日上午7時分41發生芮氏規模4.0的有感地震，震央位於花蓮縣秀林鄉，地震深度17.9公里，當地最大震度5級。

各地震度級：

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● 花蓮縣地區最大震度5級
5級：銅門
4級：花蓮市、西寶、西林
3級：秀林、太魯閣、鹽寮
2級：水璉、磯崎、和平、紅葉

● 台中市地區最大震度2級
2級：梨山
1級：德基

● 宜蘭縣地區最大震度2級
2級：南山、南澳、武塔
1級：牛鬥、冬山

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