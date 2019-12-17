北部一夜變天！明高溫「暴跌6°C」　氣象局曝雨區：越晚下雨機率越高

▲周三東北季風增強，北部一早就會降溫，高溫跟今天相比有5-6度降幅。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

周三起變天！氣象局指出，受到東北季風增強影響，北台灣明（18）日一早就會降溫，高溫跟今天相比，有5-6度的降幅，另外，越晚北部及東半部地區降雨機率越高。

氣象預報員顏增璽表示，明天東北季風增強，北台灣一大早就會感覺偏涼，跟今天近30度高溫相比，約有5-6度降幅，明天白天溜滑梯僅剩23-24度，低溫為16-18度，另外，中南部花東高溫約26-29度，低溫16-19度，要注意日夜溫差大。

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▲周三一早雨區偏向基隆北海岸、宜蘭，但北部越晚降雨機率越提升。（圖／中央氣象局）

降雨部分，明天一大早雨區主要偏向基隆北海岸、宜蘭，越晚北台灣降雨機率就會提升，並以周三晚到周四水氣會稍多，主要以北台灣降雨為主，花東偶有飄雨，中南部維持多雲到晴。

周四、五2天都是受東北季風影響期間，各地降溫主要反映在高溫上，以北台灣降溫最為顯著，由於持續濕冷，北台灣高、低溫約16-21度左右，中南部僅山區會飄雨，高溫27-28度，低溫16-18度。

到了周六東北季風減弱，屆時氣溫回升、水氣也變少，各地天氣變穩定，僅剩東半部地區及北部山區仍有零星降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。不過，下周日、一又有一波東北風影響，屆時北東又會變天，但這波水氣相較前一波會較少。

▲吳聖宇說，北邊新一波東北季風正在南下，冷暖空氣交會的風切線也在往南移動，預估明天清晨就會來到台灣北部海面，東北季風也將隨之來到台灣附近。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉專）

天氣職人吳聖宇分析，明天周三（18日）北部、東北部、東部受到東北季風略增強的影響，天氣將有所變化，雲量增多，並且有出現局部降雨的機會，雨勢不會太大。但還是提醒桃園以北、宜蘭花蓮等地的朋友出門要記得攜帶雨具，新竹以南、台東地區則仍維持多雲到晴的天氣。

東北季風略增強也將讓北部、東北部的高溫下降轉涼，周三白天的高溫預估會降到23-25度，其他地方的溫度變化不大，花東地區高溫仍有26-28度，台中以南高溫仍有28-30度。

▲在東北季風影響期間，北部、東半部有短暫陣雨，周六東北季風減弱後，各地恢復穩定天氣。（圖／記者林敬旻攝）

周四（19日）水氣有更增多的趨勢，北部、東半部持續有短暫陣雨，其他地方雲量也將增加，尤其周四晚間到周五（20日）清晨之間天氣較不穩定，除了迎風面地區有下雨機會外，可能連中南部都會有局部短暫陣雨出現的狀況。等到周五白天，風切線通過台灣向東逐漸遠離，整體降雨就會恢復到典型的東北季風迎風面降雨為主，中南部天氣轉趨穩定。

周五在東北季風影響下，迎風面北部、東半部仍會有地形降雨的狀況，周末期間（21-22日）季風減弱，風向很快轉為東南風，各地天氣穩定，包括北部、東半部都將恢復多雲甚至有陽光的天氣型態。

吳聖宇說，周五（20日）的東北季風較強一些，北台灣的高溫可能會再往下降到19-21度，中北部清晨的低溫則會維持在15-16度左右，其他地方溫度變化不大，中南部白天高溫仍可以到達26-27度以上，日夜溫差較大一些，溫度並不會太冷，只是跟這幾天比較溫暖的溫度相比來說，變化差異大了一點而已。