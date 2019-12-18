網友狂推必囤貨！台酒冬季限定花雕系列　20年花雕酒+金椒辣醬暖到狂冒汗

▲低溫特報頻傳，這時候只想要躲在被窩裡，來一碗超暖的台酒酸菜花雕牛肉麵！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

低溫特報頻傳，回到家只想窩在被窩裡，不想出門卻又想吃美食的時候怎麼辦？有網友就發問「有什麼『懶人美食』是既能省錢，吃起來又會覺得很溫暖的呢？」，有人就馬上回應「吃泡麵啊，屯個幾箱在家裏，一整個冬天都不用出門了，尤其是加入酒包的台酒系列，料多又暖，根本神器！」，回應一出立即得到許多網友讚聲，「台酒的陳年花雕酒真的香，加進湯頭喝下去身子整個暖起來」、「麵條超Q彈！料又超豐富，晚上吃一碗就超飽」，現在就快到各大通路囤貨，讓台酒酒香陪你度過寒冷的冬天吧。

台酒今年推出「台酒花雕酸菜牛肉麵（冬季限定版）」，除了延續最受歡迎的花雕酒系列一定會有的20年陳年花雕酒外，超大塊牛肉更是毫不客氣的放進去，甚至有機會吃到半筋半肉的牛肉塊。最讓人興奮的是這次還附上地表最香的「金椒辣醬包」，以芝麻油、大蒜醬以及豆瓣醬再加入香辣有勁的金椒辣椒醬，一打開調味包辣椒香就超逼人，混合成的味道更是辣的有層次，在冬天一吃整個人就會暖了起來。想吃辣的初學者可以加入少許嚐鮮，嗜辣上癮的人就不要客氣，整包加下去嗆辣一下，絕對會讓你辣到滿頭大汗。此外，辣醬包以濃縮維生素E作為抗氧化劑，不額外添加防腐劑，吃的絕對安心又健康。

▼台酒推出冬季限定「台酒花雕酸菜牛肉麵」，再附上金椒辣醬包大增口感。

▲就是靠20年陳年花雕酒，讓整碗麵的味道更香醇。

千萬不要以為泡麵就一定要用泡的，台酒的麵條可是超適合用煮的，再加入青菜、雞蛋，端上桌就像在麵攤買到的一樣，完全沒有泡麵的感覺；如果只能用泡的，建議在關火前或是享用前，趁著湯頭還熱騰騰冒煙的時候，沿著碗邊緣加入酒包，就會像是嗆鍋一般讓酒味直接撲鼻，香味超濃郁逼人，如果喜歡酒味重的人，還可以自己額外再加入少許花雕酒，讓酒味更濃郁。

台酒花雕酸菜牛肉麵（冬季限定版）一推出就引起網友朝聖，嚐鮮過的人紛紛把自己的心得PO上網表示，「金椒辣醬真的很猛，又香又辣，配上牛肉麵根本一絕」、「花雕酒的味道還是一樣濃郁，恨不得能多加一點」、「我媽上次煮來說是外面買的，我還真的信了！」，網友表示，這次的金椒辣醬真的把台酒花雕雞系列帶到新高度，不僅在酒香中帶點嗆香，還可以依照自己喜好調整辣度，超適合冬天煮上一碗，蓋著懶人毯邊吃邊追劇，絕對是人生最奢侈的事情之一。

▼懶人美食就靠這一碗，超大份量+Q彈麵條=懶人神器！



▲別怕搶不到！各大通路都買得到。

各位花雕系列迷也千萬別擔心很難搶到，這次的新口味在各大通路以及線上商城都可以找到，就是要讓各位「懶人」只要專注在享受美食就好，其他的事情都幫你準備好。想嘗鮮的人，可不要錯過這碗冬季限定版「台酒花雕酸菜牛肉麵」。

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