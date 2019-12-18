　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

網友狂推必囤貨！台酒冬季限定花雕系列　20年花雕酒+金椒辣醬暖到狂冒汗

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼台酒泡麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲低溫特報頻傳，這時候只想要躲在被窩裡，來一碗超暖的台酒酸菜花雕牛肉麵！（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

低溫特報頻傳，回到家只想窩在被窩裡，不想出門卻又想吃美食的時候怎麼辦？有網友就發問「有什麼『懶人美食』是既能省錢，吃起來又會覺得很溫暖的呢？」，有人就馬上回應「吃泡麵啊，屯個幾箱在家裏，一整個冬天都不用出門了，尤其是加入酒包的台酒系列，料多又暖，根本神器！」，回應一出立即得到許多網友讚聲，「台酒的陳年花雕酒真的香，加進湯頭喝下去身子整個暖起來」、「麵條超Q彈！料又超豐富，晚上吃一碗就超飽」，現在就快到各大通路囤貨，讓台酒酒香陪你度過寒冷的冬天吧。

台酒今年推出「台酒花雕酸菜牛肉麵（冬季限定版）」，除了延續最受歡迎的花雕酒系列一定會有的20年陳年花雕酒外，超大塊牛肉更是毫不客氣的放進去，甚至有機會吃到半筋半肉的牛肉塊。最讓人興奮的是這次還附上地表最香的「金椒辣醬包」，以芝麻油、大蒜醬以及豆瓣醬再加入香辣有勁的金椒辣椒醬，一打開調味包辣椒香就超逼人，混合成的味道更是辣的有層次，在冬天一吃整個人就會暖了起來。想吃辣的初學者可以加入少許嚐鮮，嗜辣上癮的人就不要客氣，整包加下去嗆辣一下，絕對會讓你辣到滿頭大汗。此外，辣醬包以濃縮維生素E作為抗氧化劑，不額外添加防腐劑，吃的絕對安心又健康。

▼台酒推出冬季限定「台酒花雕酸菜牛肉麵」，再附上金椒辣醬包大增口感。

▲▼台酒泡麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台酒泡麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲就是靠20年陳年花雕酒，讓整碗麵的味道更香醇。

千萬不要以為泡麵就一定要用泡的，台酒的麵條可是超適合用煮的，再加入青菜、雞蛋，端上桌就像在麵攤買到的一樣，完全沒有泡麵的感覺；如果只能用泡的，建議在關火前或是享用前，趁著湯頭還熱騰騰冒煙的時候，沿著碗邊緣加入酒包，就會像是嗆鍋一般讓酒味直接撲鼻，香味超濃郁逼人，如果喜歡酒味重的人，還可以自己額外再加入少許花雕酒，讓酒味更濃郁。

台酒花雕酸菜牛肉麵（冬季限定版）一推出就引起網友朝聖，嚐鮮過的人紛紛把自己的心得PO上網表示，「金椒辣醬真的很猛，又香又辣，配上牛肉麵根本一絕」、「花雕酒的味道還是一樣濃郁，恨不得能多加一點」、「我媽上次煮來說是外面買的，我還真的信了！」，網友表示，這次的金椒辣醬真的把台酒花雕雞系列帶到新高度，不僅在酒香中帶點嗆香，還可以依照自己喜好調整辣度，超適合冬天煮上一碗，蓋著懶人毯邊吃邊追劇，絕對是人生最奢侈的事情之一。

▼懶人美食就靠這一碗，超大份量+Q彈麵條=懶人神器！

▲▼台酒泡麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼台酒泡麵。（圖／記者周宸亘攝）

▲別怕搶不到！各大通路都買得到。

各位花雕系列迷也千萬別擔心很難搶到，這次的新口味在各大通路以及線上商城都可以找到，就是要讓各位「懶人」只要專注在享受美食就好，其他的事情都幫你準備好。想嘗鮮的人，可不要錯過這碗冬季限定版「台酒花雕酸菜牛肉麵」。

►►台酒線上商城點此

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
手機剩5%！高鐵妹找充電..看透明門「台人可怕私心」崩潰：敲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

網友狂推必囤貨！台酒冬季限定花雕系列　20年花雕酒+金椒辣醬暖到狂冒汗

年終好房購屋術！「中研A+」自備49萬　馬上實現買房夢想

鋼鐵V的私密保養哲學　徐若瑄：「正確的私密清潔才能成就更完美的自己」

年度10大影響力好書《蔡康永的情商課》　同時榮登暢銷榜首

超有感！安裝「洗澡神器」電費帳單省6千　暢快沖澡心情不再壓力山大

東森端出最強年菜戰力奪評比三冠王　入手冠軍年菜組合千元有找

天天堅果飲hold住健康好身材　Angelina身材辣翻IG

小資族也能天天開德系進口車！　共享汽車Zipcar祭超狂優惠搶市

愛書人行動力挺出現轉機　金石堂北新店、天母店繼續營業

想暢遊米蘭一卡皮箱完成心願　喝氣泡水喝到歐洲去

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

孫藝真《愛的迫降》比玄彬更會躲地雷XD　還有空撩他：你是我喜歡的類型

愛貓如廁遭「自動貓砂機」夾住！牠淒慘哀號...飼主1分鐘驚險急救

教練傳授！告別蛙式「踢水」卡卡 膝關節自然向下、不要過大旋轉

邱毅上《央視》談台灣飛彈部署！　節目影片被挖出...網友全看傻眼

為冬眠拚了！花栗鼠猛塞3顆大花生 頰囊鼓起像麻糬...貪心萌樣笑翻網

網友狂推必囤貨！台酒冬季限定花雕系列　20年花雕酒+金椒辣醬暖到狂冒汗

年終好房購屋術！「中研A+」自備49萬　馬上實現買房夢想

鋼鐵V的私密保養哲學　徐若瑄：「正確的私密清潔才能成就更完美的自己」

年度10大影響力好書《蔡康永的情商課》　同時榮登暢銷榜首

超有感！安裝「洗澡神器」電費帳單省6千　暢快沖澡心情不再壓力山大

東森端出最強年菜戰力奪評比三冠王　入手冠軍年菜組合千元有找

天天堅果飲hold住健康好身材　Angelina身材辣翻IG

小資族也能天天開德系進口車！　共享汽車Zipcar祭超狂優惠搶市

愛書人行動力挺出現轉機　金石堂北新店、天母店繼續營業

想暢遊米蘭一卡皮箱完成心願　喝氣泡水喝到歐洲去

臉書列蔡政府3年來慘況　吳敦義：蔡英文難道沒帶衰台灣？

吳敦義諷蔡英文「衰尾查某」　柯文哲：相罵沒好話

花蓮區域立委抽籤號次出爐！　2號蕭美琴、6號傅崐萁

詹皇背後神助攻連發砍20+9+9　朗多投丟關鍵三分！湖人斷客場14連勝

中正大學公布「警察工作滿意度」　民眾好感度比2018年大增18趴

明年1/1起地震「震度分級」改了！　氣象局：看到5強↑就要緊急應變

《存在》遲緩兒媽媽是她！　《炮仔聲》女星首拍電影：看完哭好慘

狂打陳菊遭酸韓國瑜助選員　柯文哲籲民進黨面對問題

他33年沒參加過婚禮自嘲「超級邊緣人」　過來人羨慕：我被炸到沒朋友

日職／感謝田中賢介傳承背號　王柏融盼打出成績回報

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

消費熱門新聞

超有感！洗澡神器電費帳單省6千

史努比好朋友們在小7！查理布朗化身Q萌公仔

懂玩?2020請假攻略刷對卡10元1哩

年度10大團購甜點　最狂泡芙稱霸

潮炸！千元預算買高CP運動神鞋

鋼鐵V徐若瑄的私密保養哲學

聖誕送Dyson吹風機　寵愛另一半

外國Youtuber教你糙米漿懶人美食

天天堅果飲　Angelina維持健康美

金石堂揭年度風雲人物、10大影響力好書

好市多「神級可可粉」化身7款甜點！

中研A+自備49萬　馬上實現買房夢想

網推懶人美食台酒推冬季限定泡麵

再冷也要吃！冬天94要吃鍋配剉冰

更多熱門

相關新聞

吃多恐胃癌！專家曝泡麵「健康煮法」油砍半

吃多恐胃癌！專家曝泡麵「健康煮法」油砍半

泡麵烹煮速度快，價格又便宜，成為許多人吃土時正餐的選擇之一。不過泡麵常吃真的好嗎？毒理教授招名威認為，現今泡麵雖然沒有防腐劑問題，仍要注意長期食用高油、高鹽產品，可能有致癌的風險。他分享吃泡麵較健康的方法，也提醒大家吃的時候應多注意熱量才對。

萊恩進軍泡麵界！變身超萌魚板

萊恩進軍泡麵界！變身超萌魚板

地方媽媽快筆記！懶人火鍋這樣煮

地方媽媽快筆記！懶人火鍋這樣煮

煮泡麵要「完整的蛋」！她一看暈倒：我被打敗了

煮泡麵要「完整的蛋」！她一看暈倒：我被打敗了

逛五金百貨！泡麵掛促銷價　一看原價傻眼

逛五金百貨！泡麵掛促銷價　一看原價傻眼

關鍵字：

台酒花雕酒泡麵懶人

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦小三「無P原裝真面目」被挖出！

年輕人月領8萬的人多嗎？網：畢業8萬很難？

小三勒斃正宮「淋油炸屍」做成燒臘

20年前爆紅女星淪遊覽車叫賣「掀上衣遭摸屁」！

「在不瘋狂」本燙爆床戰超兇5辣妹！「激情畫面外洩」

燒炭跳樓...最陰國宅已30人輕生

男嬰出生秒摔下手術台　頭著地死亡

毛加恩蜜月第一天…開門收到高以翔禮物！

飄腐爛味！她流「黑稠鼻涕」還牽絲…醫：長菇菇了

綠營高官疑被綠　美女密友被拍深吻180型男

他送深海能量石！女兒3個月狂「流鼻血」險亡

許瑋甯爆秘婚劉又年！無名指婚戒露餡

新人瘋狂離職！網一看待遇秒懂

韓國瑜大罵陳其邁選前政見跳票！

汪揪媽睡　聽到「你先睡」乖進房間

更多

最夯影音

更多
謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！

謝和弦一早現身中天電視台　「叼雪茄」飆新歌：永遠是台灣人！
謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

謝和弦護莉婭「拿捏不好差點死掉」　皺眉心疼：她很辛苦，應該被看見

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

《延禧攻略》番外篇《金枝玉葉》來囉！　「魏瓔珞」女兒遇見「爾晴」兒子虐戀升級

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

靜置室溫半小時、利用奶油調味 教你煎牛排小撇步...網：很實用

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

超狂「睡覺大賽」！挑戰者出奇招 睡越快越久獲勝...網激動：想參加

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面