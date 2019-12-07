逛五金百貨！泡麵掛黃標「店長推薦促銷價」　一看原價傻眼：還便宜10元

▲原PO仔細看標價後傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

到超商或賣場採購時，常常會看到有商品在做特價。一名女網友日前去逛五金連鎖百貨，看到某款泡麵貼出促銷價，突然想仔細一看標價，才發現居然比原價貴了10元，「默默的買了好幾次促銷價……今天才發現，剛看到還以為我眼花了。」看到照片後，網友紛紛笑噴，「還我原價」、「店長推薦加一成服務費。」

這位女網友在臉書《爆怨公社》貼出一張照片，說自己默默地買了好幾次促銷價，結果日前去逛的時候，仔細看標價才發現價格根本不對，「剛看到還以為我眼花了。」看看照片，原PO想買的是某牌的肉燥麵泡麵，價格部分用一張黃紙印著「店長推薦 促銷價 75元／組」，但一旁被劃掉的原價小字卻寫著「65元」。

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▲嗯？怎麼促銷價比原價貴10元？（圖／翻攝自爆怨公社）

比原價貴10元的促銷價讓原PO看傻，其他網友也紛紛留言，「麻煩恢復原價」、「店長推薦比較貴」、「我等促銷價過了再買好了」、「 一個30，3個100的概念」 、「店長推薦，收10元廣告費」、「店長推薦比較貴一點」、「我可以買原價就好嗎？我不需要推薦價」、「特價=＞特別漲價。」

就有人表示，應該是原價印錯，「是不是標錯原價？這泡麵現在各大賣場或全聯的價格都在80上下」、「65是錯的，他已經漲成80元三個月了」、「原價80元一袋」、「應該是原價標錯，我記得現在泡麵一組都很貴了。」不過有網友還是認為，不管買什麼，最好都看清楚標價再買，「現在都流行這樣標價～買之前真的要再看一下原價是多少錢。」

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