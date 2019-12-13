地方媽媽快筆記！　懶人火鍋這樣煮

圖、文／牛頭牌提供

身處在現代的媽媽們是很偉大的存在，除了平常需要上班賺取家用，回家後又要打理家中一切大小事，煮飯、打掃、顧小孩之餘，似乎少了點屬於自己的時間。該如何犒賞一下自已與家人，但又不會太麻煩呢？來試試看「懶人火鍋」吧！

▲只需要一包火鍋湯底包，就能煮一鍋好湯。

一般火鍋光熬湯、調味就需要花掉大半時間，今天就要教教大家如何省去這些步驟，妳只需要一包「牛頭牌火鍋湯底」！沒錯，就是沙茶醬第一品牌牛頭牌，近期也推出了升級版的火鍋湯底包了。分為「沙茶」與「蒙古」兩種風味，沙茶湯底改用醬料包和高湯包分開的兩包式，蒙古湯底則改為一包高湯包與一包中藥材包，在味道上更加濃郁，份量上也適合全家人一起享用。

▲升級版沙茶鍋與蒙古鍋湯底更具風味，份量也更飽足。

相較於直接加沙茶醬進湯裡不易控制鹹淡度，沙茶湯底包除了原有沙茶醬作基底外，更添加蒜酥提升香氣，油水比例與鹹淡度也有精心調配比例，1包只需要加入1000cc的水，不需要另外再調味。

源自大漠風味的蒙古湯底包也是不可錯過，嚴選六種中藥材——紅棗、當歸、草果、枸杞、白荳蔻、孜然，搭配雞汁湯底，也是只要加入1000cc的水，就能夠煮出一大鍋濃郁的蒙古風味火鍋，喝一口就像帶全家人到蒙古玩，感受萬馬奔騰的草原氣息。

▲養生牛肉冬粉。

前面提到兩種口味的高湯包都只需要加1000cc的水即可（可依個人喜好作調整），但這裡需要提醒一下，加入沙茶醬料包與中藥材包的時機是不同的。蒙古湯底的中藥材包需要在「煮沸前」先放，才更能釋放香氣，越煮越香；沙茶湯底的醬料包則是「煮沸後」再放入就可以了。

牛頭牌火鍋湯底每包約為3~4人份，放入湯底煮沸後，再加入自己喜愛的食材即可，完全不需要繁複的料理步驟與過程，享用風味火鍋也可以很簡單。此外，湯底包還能做成其他菜色，像是沙茶鮮蝦煲、養生牛肉冬粉，一樣都是輕鬆不繁瑣的料理，想要試試看的媽媽們可以點進文末連結參考食譜。目前兩種口味只在全聯福利中心販售中，限量各30,000包，想嚐鮮的吃貨們加緊腳步，絕對不要錯過了！

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