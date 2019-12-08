煮泡麵要「完整的蛋」！她一看暈倒：我被打敗了　友：不懂你們中南部說法

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享因天氣冷，和朋友在家煮泡麵，由友人負責掌廚；她見對方先加一顆蛋在碗裡攪散變蛋花，就說「我要吃完整的蛋」，結果煮完一看讓她超傻眼，「我整個暈倒！」

▲許多人煮泡麵會加蛋。（圖／資料照）

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原PO今天（8日）凌晨在「爆怨公社」臉書社團還原和朋友的對話：

原PO：欸～我要吃完整的蛋，不要把它攪散，我不太喜歡吃散蛋花。

友人用詭異的眼神瞪原PO。



原PO：幹嘛⋯我真的想吃完整的，不要攪散啦！



友人：嗯⋯那要等喔，我最後下，要煮很久喔。



原PO：沒關係啦，那個不會很久啦，一下子而已。



友人：⋯



結果原PO快吃完時（中途沒看到那顆蛋，是後來才看到的），看了一下鍋內⋯



原PO：欸，我是要吃完整的沒錯，但是我從來沒看過有人把整個連殼帶蛋一起煮泡麵啊！這不是水煮蛋嗎？



友人：啊妳又沒說清楚，只說要完整的，我怎麼會知道？我不懂你們中南部的說法啦！

▲▼原PO的室友煮成「水煮蛋」。（示意圖／取自librestock網站）

原PO表示，「我整個黑人問號⋯請問各位一下，我要怎麼跟她說比較好？」她回覆網友的問題直呼，「我被她打敗了！」有人表示「不就是蛋打下去不要攪它，直接煮就好了嗎」；原PO回「我也當作是這樣⋯沒想到⋯我整個暈倒。」有人建議可以說「水煮蛋包」。

也有人認為這和南北無關，「跟中南部沒關係吧」；原PO回因為朋友是北部人，「覺得是中南部才這樣吃。」其他北部人則反駁，「我北部人，和姐姐吃泡麵加蛋都是這樣說，要蛋花還是一整顆」、「誰連殼進去啦」、「 北部人也不會整顆蛋丟下去啊。」原PO後來補充說，「這裡沒有要戰南北的意思，只是友人覺得是中南部會這樣吃，大家別激動。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼這才是原PO要的「完整蛋」。（圖／資料照）