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林口教育基金會化身耶誕老人　贈書新北市圖林口分館

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▲ 林口教育基金會化身聖誕老人 贈書新北市圖林口分館。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 林口教育基金會化身聖誕老人，贈書新北市圖林口分館。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市立圖書館林口分館最近收到一份暖心的書香耶誕禮，財團法人林口教育基金會連續3年捐贈購書基金，今年特別在耶誕前夕，持續傳遞愛與溫暖，捐贈林口分館5萬元購書基金，增加圖書館的藏書量，作為送給地方民眾的耶誕禮物。

聖誕節是溫暖與溫馨的節日，財團法人林口教育基金會特別在耶誕前夕化身聖誕老人，捐贈林口分館5萬元購書經費，送上「書香耶誕禮」，除了回饋地方，同時希望林口學童可以多閱讀好書，培養閱讀興趣與能力，更期盼更多企業團體一起推動新北市閱讀運動的行列。

▲ 林口教育基金會化身聖誕老人 贈書新北市圖林口分館。（圖／新北市立圖書館提供）

▲ 財團法人林口教育基金會，捐贈林口分館5萬元購書經費，送上「書香耶誕禮」。

贈書儀式17日上午在林口分館舉行，新北市立圖書館館長王錦華、林口教育基金會董事長盧珍真、輔導董事長蔡朝發、以及林口國中校長徐淑芬等均出席這場盛會。

新北市立圖書館王錦華館長表示，書本是最無價的禮物，感謝林口教育基金會回饋地方，協助充實圖書資源，提升兒童與市民的閱讀量能。基金會所捐贈的圖書，均陳列於專區內，讓讀者可以可以挑選自己喜愛的好書借回家。

迎接耶誕節，林口分館同時也特別推出趣味的「耶誕交換禮物」活動，12月17日起，只要到圖書館借5本書，就可以從耶誕禮物書牆上，根據禮物卡上的推薦與介紹，挑選神秘的耶誕禮物書帶回家，感受不一樣的閱讀趣味。詳細活動資訊請至新北市立圖書館網站查詢：http://www.library.ntpc.gov.tw，洽詢電話：02-2949-2767。

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