綠黨民調／韓國瑜高雄市長就職週年57.8%不滿意　53.8%支持罷免

▲綠黨公布高雄市長韓國瑜民調。（圖／綠黨提供）



記者陶本和／台北報導

綠黨17日公布山水民調進行的「韓國瑜就職周年滿意度調查」結果，滿意度僅39.3%，有多達57.8%不滿意；另外，針對明年很可能成案的罷免投票，有多達53.8%民眾支持罷免。

根據綠黨委託山水民調進行的「韓國瑜就職周年滿意度調查」，韓國瑜在高雄的滿意度僅33.9%，合計不滿意度高達57.8%、非常不滿就有39.3%。如果請市民對韓國瑜的市政完成率打分數，有高達24.8%給零分、給及格分數的只有15.9%，平均分數僅31分。

調查結果顯示，將近六成的高雄市民不贊成韓國瑜參選總統、過半民眾支持韓國瑜的罷免案，而12月21日Wecare即將舉辦罷韓遊行，已有多數市民知道，且有近三成的市民願意走上街頭參加罷韓遊行，遠高過挺韓遊行的8.9%，更有高達51.9%的民眾，不認同韓在同一天舉辦挺韓遊行。

被問到是否認同「韓國瑜沒有對不起高雄市民」的說法，則有高達61.9%的民眾不同意。此外，針對明年很可能成案的罷免投票，有高達53.8%的民眾支持罷免、33%反對。

綠黨指出，如果以投票意願、投票率換算，韓國瑜恐怕將遭到總統、市長雙殺，成為中華民國史上第一個被罷免的直轄市長。

本次調查是由綠黨委託山水民調於12月15日針對高雄市20歲以上成年人調查並經區域、性別、年齡加權，成功訪問1009位市民，在 95%的信心水準下抽樣誤差為± 3.09 個百分點，資金來源為綠黨、計畫主持人為王浩宇。

▼綠黨公布高雄市長韓國瑜民調。（圖／綠黨提供）



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