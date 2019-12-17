1221高雄大遊行「若有韓粉搗亂」　葉元之分析：一定是反串

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

2020大選進入最後倒數一個月，高雄市挺韓、罷韓大遊行剛好都選在21日舉辦，新北市議員葉元之在政論節目上分析，現在韓粉都很聰明、自制，也知道要幫國民黨總統候選人韓國瑜交朋友，所以活動當天如果有人跑出來擾亂，「我覺得那一定是故意的、反串的。」

政論節目《新聞深喉嚨》主持人王又正提到，近日引發爭議的「高雄對不起台灣」廣告，仔細分析下來就會發現，應該是衝著21日的挺韓、罷韓大遊行而來，但大家都忽略了一點，那就是現在的韓粉都是很理性的。

▲韓粉現在會站在韓國瑜的角度思考問題。（圖／記者李毓康攝）

「現在講到韓粉，故意去汙名化韓粉很不理性，這其實不是第一次。」葉元之強調，某一次高雄市議會開會時，有一名自稱是韓粉的女子跑到某議員的記者會搗亂，後來外界開始罵韓粉，挺韓五虎將之一的杏仁哥隨即跳出來澄清，「杏仁哥就出來講說，那個根本就不是他們看過的韓粉，而且鬧完就跑，不知道是誰。」

葉元之接著說，因為這個招式已經用了很多次，現在韓粉們也都很理性，他們知道要幫韓國瑜交朋友，畢竟只剩下最後一個月了，如果再亂下去，會對韓國瑜的選情造成負面影響，「他們現在都是站在韓國瑜的角度去思考問題，韓粉現在很聰明、很自制，如果那一天（指21日罷韓大遊行）還有這樣的行為，我覺得那一定是故意的、反串的。」

▼葉元之在政論節目上分析21日即將登場的兩場遊行。（圖／記者羅婉庭攝）