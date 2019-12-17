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idcc網軍揭密！三層複合式動員「摧毀人格」　韓營建立卡神防線

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韓國瑜與彰化縣立委候選人蕭景田成立聯合競選總部，在國安局隨扈與滿滿人潮簇擁下，登台發表演說。（圖／鄭清元攝）

▲韓國瑜與彰化縣立委候選人蕭景田成立聯合競選總部，在國安局隨扈與滿滿人潮簇擁下，登台發表演說。（圖／周刊王提供）

圖、文／周刊王

14日下午，彰化縣員林市區冬陽露臉，支持群眾扶老攜幼，陸續湧入韓國瑜與彰化縣立委候選人蕭景田聯合競選總部成立大會，熱情鄉親把整個龍燈公園擠得水洩不通，揮舞旗幟不停吶喊「韓國瑜！凍蒜！」現場氣氛嗨翻天。

韓國瑜從黨內初選開始，一路以來營造「雲林女婿」、「菜農韓總」形象，現在更透過他的「鐵桿兄弟」、全國農會理事長蕭景田，組織全國農、漁及水利會成立後援會，全力搶攻中南部農業大縣選票，此舉被解讀是為了加強「陸軍」組織，以求在綠營網路大軍空襲中突圍。

長期以來，農、漁和水利會都是傳統選舉地方樁腳的重要基礎，在以農業為主的縣市更是如此；雖然民進黨近年來屢次試圖攻占農漁會山頭，但因綠營霸道地整肅農漁會財政及人事而導致反彈；此外，民進黨還打算將農田水利會收歸國有，也遭到強烈抗拒。

全國農、漁及水利會組成「陸軍」防線，力抗綠營網軍的「空戰」，展現挺韓氣勢。（圖／報系資料庫）

▲全國農、漁及水利會組成「陸軍」防線，力抗綠營網軍的「空戰」，展現挺韓氣勢。（圖／報系資料庫）

「身為全國農會理事長，全國農會都在關心這場選舉！」蕭景田說，與韓國瑜感情深厚，加上他曾擔任過台北農產運銷公司總經理，對於農民的生活照顧一定會更好，所以義無反顧，就是要挺最支持農民的韓國瑜。

韓國瑜聯手蕭景田造勢，收編三大組織的雄心不言可喻。一名韓國瑜幕僚透露，韓國瑜期待鞏固「陸軍」組織，對抗接下來綠營可能發動的猛烈網路攻擊。

立委陳宜民等藍委舉辦記者會，痛批綠營網軍害死駐日外交官蘇啟誠，誓言揪出卡神及背後的金主。（圖／報系資料庫）

「卡神」楊蕙如經北檢認證為綠營網軍後，自此人間蒸發，民進黨則人人自危，忙著築起防火牆。只不過，民進黨布局網軍傳聞已久，「卡神事件」的爆發，坐實了傳聞的真實性，沒錢沒人的藍營，實在難以直攖其鋒。

韓國瑜幕僚也透露，韓國瑜選市長前，綠營就已經動員網軍對付他，但當時韓國瑜強調愛與包容，不願對網軍採取法律行動，但韓國瑜當選高雄市長後，綠營繼續動員包括卡神等多支網軍，搭配特定媒體，對韓國瑜進行「人格催毀」，甫當選的韓國瑜仍不以為意，認為只要好好做事，就不怕抹黑，沒想到「明槍易躲、暗箭難防」，錯失澄清抹黑抹紅的最佳契機，等後來意識到事態嚴重，負面標籤已難洗刷，網路族年輕選票也損失過半。

該幕僚表示，去年九合一大選中，韓國瑜遭多路網軍輪番攻擊，這些網軍編制一組五人，選前多半是獨立出擊，後來可能是考量韓粉難以撼動，才罕見以「複式動員方式」聯合作戰。

本刊調查，綠營網軍結構分為三層，最上層負責找錢，多是能決定公部門小型標案的官員，確保「自己人」能標到案；中層則是同路的媒體人，轉包由寫手攻擊；最下層才是論件計酬的寫手。綠營網軍擬定攻擊主軸後，立刻著手在社群媒體貼文、轉文、點讚，快速讓「攻擊議題」成為「爆文」，吸引網友點閱轉傳，直到吸引媒體轉載、電視台跟風，就完成「帶風向」使命，可以領錢。藍委之前曾質疑農委會的「一四五○網軍案」內容，即可窺見綠營網軍運作模式。再加上民進黨副總統候選人賴清德也曾點名遭自家網軍攻擊，更令外界見識到綠網軍的厲害，據傳攻擊賴清德的綠網軍幕後操盤手，就是一位被歸類為謝系、曾任部會首長幕僚的女性媒體人，也讓隱身在鍵盤後的綠網軍更引人好奇。

不只和蘇嘉全辦公室主任張嘉玲（中）交情匪淺，卡神楊蕙如（左）與前台北市議員顏聖冠（右）也情同閨密。（圖／議員提供）

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