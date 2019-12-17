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「下架吳斯懷」發酵！黃復興黨部爆分裂　上萬韓粉「心機加入國民黨」

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圖、文／鏡週刊

總統大選進入最後3週的肉搏戰階段，國民黨總統候選人韓國瑜在祭出反串民調「唯一支持蔡英文」的怪招後，導致選情更加詭譎，不只要力抗民進黨對手蔡英文拉大領先差距，更著手嚴防即將在高雄展開的罷韓聲浪發酵。本刊調查，韓陣營為了反制罷免聲浪，近日已積極回防高雄大本營，更趁著這波「黑韓」高潮，吸引更多韓粉大軍入黨。

本刊調查，反韓陣營將利用21日起展開的罷韓大遊行進行串連，並從25日韓國瑜就任高雄市長屆滿週年，正式啟動罷免行動，預計在隔天26日送出第1階段罷免提議書，讓罷韓行動連綿不絕。為反制這波罷免浪潮，韓陣營也在21日同天舉辦「南方崛起高雄光榮週年慶大遊行」，最近2週更已將韓的大選行程拉回高雄大本營，回防意味濃厚。

黨中央對韓粉入黨數字保密到家，吳敦義（圖）人馬雖不以為然，但仍提早為選後布局。
「綠營愈黑韓，挺韓的反作用力反而更大。」一位韓陣營核心人士告訴本刊，韓國瑜上任1年，包括高雄空污新低、路平專案、下水道清淤等政績，都被淹沒在大選政治攻防的口水戰中，接下來挺韓、反韓遊行對決，勢必會讓韓國瑜的市政成績單成為話題，「韓讓政黨輪替的效應在綠營大本營出現，也意外讓韓的支持者更願意加入國民黨。」

【韓粉下架吳敦義1】黑韓爆反作用力　上萬韓粉入藍營藏心機

繼「禿漢合體」後，盧秀燕也接下韓國瑜台中市競選總部主委共同造勢，盼重現去年韓流盛況。（韓國瑜競辦提供）
該人士表示，自11月中旬起，韓粉已開始透過臉書及LINE群組串連入黨，截至12月中旬，從韓陣營自各地方黨部掌握的入黨人數來看，初估已直逼上萬人，其中又以新北市及桃園市人數最多，但這波因挺韓而出現的入黨盛況，看在挺吳敦義的人馬眼裡，卻是十分不以為然。

罷韓行動如火如荼，韓國瑜反倒借力使力，激出更多韓粉入黨力挺。（翻攝Wecare高雄粉專）
該人士進一步說，這波入黨潮，無疑是劍指吳敦義的黨主席寶座，但吳面對選後可能隨之而來的逼宮，也已表明「等我把4年任期做滿再說」，這番話即是向黨內反吳人馬預告：「我絕不會提前下台，將做到2021年黨主席任期屆滿為止」。

不過，藍營人士認為，無論韓國瑜明年總統選舉是勝是敗，選後的國民黨都將呈現吳、韓對決態勢，目前黨內對吳的不滿，已讓藍營提前進入了「後吳敦義時代」。

【韓粉下架吳敦義1】黑韓爆反作用力　上萬韓粉入藍營藏心機

藍營人士表示，黨主席吳敦義之所以力保吳斯懷納入安全名單，目的就是為拉攏藍營最大投票部隊的黃復興系統，力保選後的地位不被撼動，吳主要盤算的是，即便屆時要重啟黨主席選舉，他也有這群最強的利器能夠反制。

雖然近日有大量韓粉開始入黨，但挺吳派仍積極替吳敦義選後布局，展開「黨主席保衛戰」。一位黨務人士分析，即便韓粉入黨，對吳而言仍不足以為懼，以2017年黨主席選舉結果為例，吳敦義獲得14萬4000多票、洪秀柱5萬3000多票、韓國瑜僅1萬6100多票，就算之後挺柱勢力全數支持韓，並加上韓粉入黨，人數上依舊與挺吳大軍有一段落差，「韓粉想扳倒吳拱韓上位，恐怕還要整合其他藍營山頭才有機會。」

不過，一位熟悉軍系生態的藍營人士則指出，「先前挺吳敦義的黃復興系統已出現鬆動！」自吳斯懷列入不分區立委安全名單後，引爆黃復興黨部分裂成2派，多數派以黃復興地方黨部系統為主，不滿吳斯懷重挫選情，進而激發輔選動力，近日積極替韓在全台各地造勢動員，盼讓韓的選情止跌回升；另一派親吳的黃復興系統，以主委金恩慶為首，但選後態度是否轉變，也有待觀察。


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