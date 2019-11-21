「2019東海岸大地藝術節」　都蘭阿米斯音樂節同步登場

▲來自新喀里多尼亞的Lyrik Kanak Gong - JahK-Aïriddim團隊準備到都蘭大舞台進行彩排。（圖／記者楊鈞典翻攝阿米斯音樂節臉書專頁）

記者楊鈞典／台東報導

觀光局東管處辦理「2019東海岸大地藝術節」藝術家駐地創作作品，將於11月23日阿米斯音樂節開幕，正式在都蘭部落傳統領域都蘭鼻(台東縣東河鄉)展出，現場並有「藝術家直播導覽」、「藝術節回收彩布手作體驗」，搭配阿米斯音樂節多元豐富的節目，展現東海岸部落人文最精彩的1面。

東管處表示：這次藝術家駐地創作邀請都蘭部落的藝術家希巨蘇飛，長年居住在都蘭部落的文史工作者蔡政良、來自美國柏克萊大學音樂系長期從事音樂與阿美族文化研究的施永德(DJ Hatfield)音樂家施永德，1同創作結合漂流木裝置及影像、音樂的作品，呈現部落文化根基及如潮騷般的日常生活，作為「阿美斯音樂節」的主題意象。

「阿米斯音樂節」是台灣第1個以原住民文化為主的獨立音樂節，由Suming舒米恩率領都蘭部落族人辦理，節目內容從傳統祭儀、 樂舞、歌謠，到流行音樂、舞蹈、戲劇、餐飲、傳統工藝、影像、議題論壇、互動交流等，展現原住民文化在當代發展的多元面貌。將邀請來自國內外優秀的表演團隊，有來自新喀里多尼亞的Lyrik Kanak Gong - JahK-Aïriddim、印尼的Tindoki、在地的金曲歌王桑布伊、漂流出口等表演者，邀請大家共同享受隨處可見魅力的獨特音樂節。



► 想變美就點我。