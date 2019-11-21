東海岸駐地藝術家創作23日都蘭登場　阿米斯音樂節同步開唱

▲▼「阿米斯音樂節」是台灣第⼀個以原住民文化為主的獨立音樂節，內容展現原住民文化多元面貌。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東管處「2019東海岸大地藝術節」藝術家駐地創作作品，將於11月23日星期六下午2時配合阿米斯音樂節開幕，正式在都蘭部落傳統領域都蘭鼻展出，現場並有「藝術家直播導覽」、「藝術節回收彩布手作體驗」，搭配阿米斯音樂節多元豐富的節目，展現東海岸部落人文最精彩的一面。



這次藝術家駐地創作邀請都蘭部落的藝術家希巨・蘇飛、長年居住在都蘭部落的文史工作者蔡政良、來自美國柏克萊大學音樂系長期從事音樂與阿美族文化研究的施永德（DJ Hatfield），共同創作一件結合漂流木裝置及影像、音樂的作品，呈現部落文化根基及如潮騷般的日常生活，作為「阿米斯音樂節」的主題意象。

三位藝術家以「Ｍasi’ac」這個形容漲退潮交替時刻的阿美族語作為創作的核心命題，在「Masi’ac」這個水流又強又亂時候，生活在潮間帶的生物必須趁著這短暫的交替時刻覓食、求偶，這正是生活在東海岸的部落族人「Micekiw（採集貝類海菜）」和「Tafokod（撒網捕魚）」的最佳時機，漁獲最多最豐富，但也是水流強亂最危險的時刻。因此「Masi’ac」象徵著一種充滿機會危險的生存狀態，也是海洋民族面對海洋的流動、循環、毀滅、不定形、包容各種差異等特質的生存美學。

三位藝術家各自以不同媒材和觀點詮釋「Masi’ac」，既是各自獨立的作品，也互相對話交織成一個多重隱喻的系列，深刻呼應本年度東海岸大地藝術節的策展主題「潮騷之歌」，也讓來此參與的遊客能深刻了解大地藝術作品與在地文化部落不可分的關係。

▲阿米斯音樂節首次與東管處合作，將場地回歸到部落的傳統領域—都蘭鼻辦理。



「阿米斯音樂節」是台灣第⼀個以原住民文化為主的獨立音樂節，由Suming舒米恩率領都蘭部落族人辦理，節目內容從傳統祭儀、 樂舞、歌謠，到流行音樂、舞蹈、戲劇、餐飲、傳統工藝、影像、議題論壇、互動交流等，展現原住民文化在當代發展的多元面貌。今年阿米斯音樂節首次與東管處及東海岸大地藝術節合作，將場地回歸到部落的傳統領域—都蘭鼻辦理。在都蘭鼻這個涵蓋了在地原民歷史、文化、傳統的重要地點，展現祖靈傳承至當代的多元精神面貌，實踐文化主體性的發展，意義更加深遠。

阿米斯音樂節11月23、24兩天的節目，將邀請來自國內外優秀的表演團隊，有來自新喀里多尼亞的Lyrik Kanak Gong - JahK – Aïriddim、印尼的Tindoki、菲律賓的DKK、澳洲的Bobby Bununggurr以及來自在地的金曲歌王桑布伊、漂流出口、阿洛x南島朋友們等表演者，節目內容精采不容錯過，歡迎大家一起享受隨處可見魅力的獨特音樂節。