集集超萌石虎回家了！　開門前「哈」一聲...網友大讚：太可愛

▲石虎回家了 。（圖／翻攝集集石虎野放影片）

記者崔至雲／台北報導

9月29日深夜，有民眾經過台16線集集路段，發現有一隻躺臥的石虎，當時石虎呈現昏迷無反應，左耳部位腫脹，疑似暫時性視力喪失。但經過調養後恢復狀況良好，上個月由研究人員幫牠套上了衛星發報項圈並做最後一次野放前的檢查，確認適應良好後進行野放。交通部長林佳龍今（16日）在臉書上指出，上月底在公路總局同仁的祝福下，石虎野放回家！

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石虎是瀕臨絕種的一級保育類動物，活動區域以苗栗、台中、南投的淺山丘陵區為主。9月發現的受傷石虎，今年10月研究人員已進行野放工作，公路總局與農委會特生中心也將野放過程的影片放置網上，影片中可以看到，要將石虎放出來前，小石虎還「哈」了一下，果然是山林之王，連網友都大讚「太可愛了！」

▲林佳龍說，為了保護更多的石虎，交通部將持續努力，防止路殺，讓幸福公路成為人與動物都安全的道路。（圖／翻攝集集石虎野放影片）

為減少石虎的路殺事故，公路總局在公路系統設置動物通道、防護網等，讓因公路發展受到影響的野生動物，也有一條可以安全行走的路，另與特生中心及中興大學合作研發「AI辨識系統」及「聲光波生物緩速設備」，建構出首部路殺預警系統，在台3線卓蘭石虎出沒熱區設置系統示範路段；藉由預警系統的運作，系統監測到車輛時，可透過聲光延緩石虎經過時間防治路殺。

林佳龍開心的在臉書上公布好消息，「九月底在集集發現的石虎，經過照料已經回家了。特別的是，這隻石虎回家時，特生中心在他身上繫上發報項圈，讓他們可以繼續追蹤石虎的生活狀態、活動路線，並將建議提供給公路總局，以進一步保障「用路虎」的安全。



林佳龍說，近幾年，公路單位積極在人與自然間取得平衡，參考特生中心建議，陸續在公路系統設置動物通道、防護網，試圖減少人類與石虎等淺山動物的衝突。同時也在石虎出沒熱點建置系統，藉由聲光對動物提出預警，以及資訊可變標誌提醒車輛，增加車輛與淺山動物相遇的時間差，進而防治路殺。



林佳龍也說，為了保護更多的石虎，交通部將持續努力，防止路殺，讓幸福公路成為人與動物都安全的道路。

