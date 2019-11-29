擁有全縣7成加護病房　台東馬偕通過重度急救責任醫院評定

▲▼台東縣長饒慶鈴、議長吳秀華特別至醫院致贈紅榜。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

衛福部28日提前宣布台東馬偕醫院通過今年度醫院緊急醫療能力分級-重度級急救責任醫院評定，成為花東地區除慈濟醫院以外之第二家重度急救責任醫院，也為台灣狹長東海岸三縣巿之急重症醫療完成最後一塊拼圖。

台東馬偕醫院成立32年來身負台東醫療最後防線之責，努力達到「急症及時處理、重症在地醫療」的使命，無論是專業團隊、醫療技術等不斷提升與精進，以提供台東民眾最適切的醫療服務。尤其台東地型狹長，人口少，醫療資源缺乏，面對急重症醫療需求，無論是到花蓮或高雄等大都巿，均需3小時以上車程，對於緊急醫療緩不濟急，唯有在地醫療的提升，方能提供最及時協助。

有鑑於此，台東馬偕醫院持續提升醫療技術及硬體設備，但在醫療人力方面，招聘困難是台東醫療機構最大的遺憾。所幸馬偕董事會及台北馬偕全力支持及政府提供醫中計畫經費補助，協調各大醫學中心支援後山，以補齊急重症醫療最需要的科別，包括：急診、加護病房、心臟內科、心臟外科及整形外科等醫療人力，並配合醫院現有臨床科以維持各科24小時不間斷急重症守護。

台東馬偕醫院建院以來持續提供在地緊急醫療服務，無論是急診照護、腦中風醫療、急性冠心症照護、緊急外傷處置、加護病房照護及高危險妊娠與新生兒照護等，均能提供最及時、不間斷與多專科團隊照護的模式。尤其負擔台東縣約六成以上的急診業務，無論在急性冠心症、腦中風及緊急外傷，均能提供最及時的判斷及處置，包括緊急心導管手術、急性腦中風施以靜脈血栓溶解，及緊急外傷手術；全縣約有七成的加護病房在本院，承擔了重症醫療的責任；婦兒科團隊合作為婦幼健康把關，尤其高危險妊娠醫療及重症病童的照顧。

消息傳出後，台東縣各界均表示欣慰並感謝肯定。台東縣饒慶鈴縣長、縣議會吳秀華議長及劉櫂豪立委服務處皆特別至醫院致贈紅榜，感謝醫院在台東的付出及努力。

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