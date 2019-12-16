新北文化路公車專用道將啟用　「分流」、「直捷」提升交通安全

▲鍾鳴時視察公車專用道標誌號誌等相關設施是否妥善。（圖／新北市政府提供）



記者蔡文鈴／新北報導

捷運環狀線即將通車，新北交通要塞板橋車站將會引入更多人潮，為紓解板橋公車站龐大公車流量，文化路（民權路─新站路）公車專用道將於17日上午6時啟用，減少人車爭道的狀況。

鍾鳴時提到，板橋區文化路於新板特區交界處為8車道(往南3車道，往北5車道)，但是民權路以南為4車道(雙向各2車道)，漢生東路以北為6車道(雙向各3車道)，車輛因路型變化造成汽機車與公車行車動線交錯，增加事故風險，經統計文化路從民權路至漢生東路間近5年發生12件汽機車與公車事故，主要均受動線交錯影響。

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鍾鳴時表示，捷運環狀線通車後引入更多民眾轉乘需求，為紓解板橋公車站龐大公車流量，利用這一路寬最大路段進行車道調整，並設置400公尺長公車專用道以提升公車運行效能，並減少公車與汽機車車流交織，提升行車安全。

鍾鳴時指出，本次文化路車道調整具有「分流」與「直捷」兩個特色。首先是分流路段中汽機車與公車的動線，增加400公尺免爭道的路段；其次路口也以號誌管控方式將行人、汽機車與公車動線劃分開，以時間區隔方式保障行人與公車的安全。

交通局在不減少文化路整體車道數、以及維持往板橋車站行車轉向習慣不變的前提下，配置出安全的公車專用道空間，下一階段將可用來優化更直捷的板橋車站周邊公車路網。

交通局綜合規劃科科長陳建成表示，板橋公車站有50條公車路線，尖峰時段多達151班次進出，而隨著捷運環狀線的通車，公車路線、班次將會增加以滿足民眾轉乘需求。因此交通局將文化路沿線車道數調為一致，利用文化路往台北市方向、民權路至新站路段餘裕空間，以分隔島和車道調整規劃外側2線的公車專用道，內側3線為一般車道。並設有公車專用號誌，將公車直行與一般車輛右轉之時相分開，一般車輛依照號誌指示於文化路右轉往新府路及新站路，不會降低整體行車順暢度，亦不會與公車有交織之問題，用路人可安心轉向。

交通局表示，前因捷運環狀線施工交維需求，板橋火車站周邊道路公車行駛動線多有重複迴繞的情形，配合捷運環狀線通車在即，交通局刻重新檢討公車行駛路線，以提升板橋車站整體公車服務效能。提醒汽機車用路人遵循車道標誌、標線號誌，小心駕駛，看到地面藍色彩色鋪面切勿進入，避免誤闖公車專用道，初期將配有交警及義交協助勸導用路人熟悉新行車動線，以維行車安全。

▲板橋區文化路（民權路─新站路）公車專用道將啟用。（圖／新北市政府提供）