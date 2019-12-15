三鶯線1：1模型車變身雪橇現身新北耶誕城　民眾搶先體驗直呼：好炫！

▲ 三鶯線1：1模型車變身雪橇現身新北耶誕城。（圖／新北市捷運局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北歡樂耶誕城巨星演唱會熱鬧開唱，未來環狀線板橋轉運站廣場上更出現一輛造型新穎，車頭長出兩隻麋鹿角的捷運車廂，吸引民眾好奇駐足。原來這是1：1按原車廂打造的三鶯線木質模型列車，只見車廂變身聖誕雪橇，路過的小朋友們直呼「好炫！」

新北市長侯友宜14日出席三鶯線模型列車點燈儀式，侯市長在充滿聖誕氛圍的車廂中陪伴小朋友們聽故事，並化身耶誕老人送上小禮物，現場氣氛和樂溫馨、笑聲連連。捷運局指出，即日起至2020年1月15日，每天上午11時至晚間10時開放展示，民眾到場參觀打卡上傳臉書，還能兌換每日限量35份的禮品。

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▲ 三鶯線1：1按原車廂打造的三鶯線木質模型列車。

侯友宜表示，新北捷運的三環六線持續推進，14日展示並開放民眾進入模型車廂的三鶯線，目前進度已經達到36.23%，路線全長14.29公里，連結土城線頂埔站，延伸連通桃園捷運路線。一列車有兩節車廂載客量達303人，總計有29列車，預計於2023完工。他提到，選在耶誕城期間展出車廂就是盼望讓更多市民看見新北捷運工程的進展。

針對市民關注的環狀線通車時間，侯友宜強調，目前已將改善成果送至交通部，等待履勘的時間排定，他知道市民們都在期盼儘快通車，但最大前提一定是「安全無虞」；勉勵捷運局要做到盡善盡美，希望能在今年底或是農曆年前送給市民這份禮物，並且持續建設新北捷運路網。

「時間對我們來說完全沒用！」