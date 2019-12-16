新北捷運環狀線通車恐塞　23條道路納交通敏感地區監控

▲ 憂新北捷運環狀線通車塞，23條道路納交通敏感地區監控。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

因應捷運環狀線第一階段即將通車，新北市交通順暢小組依市長侯友宜在11月份道安大會中指示，將捷運環狀線出入口周邊共23條路段納入交通敏感地區應變計畫，尖峰加強監控，維持交通順暢和安全。

交通局交通安全科科長林昭賢表示，捷運環狀線長15.4公里、行經14座車站，橫跨新店、中和、板橋及新莊，且各站出入口周邊道路復舊時，均以人本設計規劃配置，站體周邊增設或調整公車停靠區、YouBike、計程車排班區及臨時停車區。

▲ 新北交通局23條環狀線主要幹道納入交敏監控。

且考量通車初期因用路人不熟悉路況，恐造成各站出入口周邊主要道路壅塞，經交通順暢小組討論，整理出站體周邊共23條主要路段，納入交通敏感地區緊急應變計畫，進行為期半年的監控，如果有交通事件發生，交通局將啟動應變機制，並由警察局快速到位處理，減少對交通的影響。

新北市警察局也因應捷運環狀線啟用，提前召集所屬各分局於轄內捷運環狀線各站辦理「快速到位」交通演練，藉由演練讓員警熟稔事故處理程序及交通疏導重點，即時有效排除交通壅塞狀況，恢復現場交通順暢。

侯友宜指示，順暢小組滾動式檢討及落實與鄰近縣市溝通協調，降低交通事件對跨市交通的影響，經交通順暢小組檢討鶯歌區與桃園市銜接的福德一路有捷運三鶯線施工，且周邊替代道路皆為小巷道，因此也將福德一路納入敏感地區緊急應變計畫監控，提升交通事故緊急狀況排除效率，以紓解道路壅塞情形。

「時間對我們來說完全沒用！」