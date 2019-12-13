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解鎖108課綱！張明文27年後再當老師　新北公開課局長帶頭做

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▲▼ 解鎖108課綱！張明文27年後再當老師　新北公開課局長帶頭做 。（圖／新北教育局提供）

▲數學公開課中局長張明文與小組學生討論共同學習單。（圖／新北教育局提供）

記者崔至雲／台北報導

新北市教育局長張明文卸下國小教師身份27年後，今（13日）在永平國小進行第一堂數學公開課，成為全國首位完整參與備課、觀課及議課歷程的教育局長，用行動全面推動108新課綱的公開授課。

張明文過去是國小教師，這次透過與新北市國小數學輔導團共備，討論與修正教案，再經由同課異教、共同議課，成功在永平國小4年15班教授「容量的乘除計算」，以礦泉水為例子，討論容量、計算水資源，結合生活經驗的問答，例如「你知道蓮篷頭1分鐘出來的水量是12瓶礦泉水嗎?」，同時應用平板無線投影，將各組同學解題算式立即投影到講台螢幕上；課程結束前，帶領同學運用kahoot進行作答，展現資訊融入數學課的成功模式，數學課頓時有趣了起來。

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▲▼ 解鎖108課綱！張明文27年後再當老師　新北公開課局長帶頭做 。（圖／新北教育局提供）

▲全國第一個教育局長的公開課合影。（圖／新北教育局提供）

張明文說，「這麼久沒在國小課堂上課，真的有點忐忑，教學專業是教師一生的志業，新北著重在建立夥伴關係，透過嚴謹細膩的共同備課、觀課和議課，建立可視性可累積的教學畫面。」

公開授課地方輔導群召集人林惠珍說，公開授課這件事在光華國小，幾乎已成日常，那是一種開放的心態，讓教學的討論自然發生。與局長一起備課的國小數學輔導團召集人許德田也提到，局長這次公開授課充分展現新北市數學輔導團「轉」、「做」、「得」的教學特色，讓孩子發現轉化生活中的數學問題，透過共同探究解題，思考節約用水的議題，並培養學生合作學習的能力。

▲▼ 解鎖108課綱！張明文27年後再當老師　新北公開課局長帶頭做 。（圖／新北教育局提供）

▲數學公開課中的學生一起討論小組題目。（圖／新北教育局提供）

新北市教育局從105學年度起推動校長及教師公開授課，提供第一線教師專業發展行政支援，今年進入全市全面公開授課，同時建立優質的公開授課支持系統，由聘任督學組成公開授課地方輔導群，每學期到校輔導；並編輯公開授課資源手冊、影片資源等，未來四年內也將逐年補助學校經費，升級「教師專業發展教室」、「教師PRO空間」等，讓學校有教師會談、共備、議課的專屬空間。

教育局表示，108新課綱每位校長及教師每學年度需進行1次公開授課，新北市從101學年度起推動學習共同體，以嚴謹的「備課」、「觀課」及「議課」模式，至今已累積超過百校參與以及上千場次的區級公開授課，真實帶領教師具體實踐並反思。新北市也將在23、24日舉辦14場市級公開授課，邀請日本佐藤學教授專題分享，期待提供教師更深入的教學討論。

▲▼ 解鎖108課綱！張明文27年後再當老師　新北公開課局長帶頭做 。（圖／新北教育局提供）

▲數學公開課中局長與小組學生討論共同學習單。（圖／新北教育局提供）
 

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