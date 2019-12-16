蔡英文轟張善政「脫節得很厲害」　葉菊蘭也酸：不認識觀光協會可Google

▲總統蔡英文。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨副總統候選人張善政握日前稱「前行政院副院長葉菊蘭的觀光協會拿了很多政府補助」。對此，總統蔡英文16日接受訪問時說，「張善政不做政府工作以後，脫節得滿厲害的。」

蔡英文指出，台灣觀光協會本來就接受交通部委託，做很多工作，無論誰做會長都一樣，張善政說法跟現實偏離太多。

交通部長林佳龍受訪時也表示，一個當過行政院長的人，竟然搞不清楚台灣觀光協會跟台灣觀光發展協會的差別，台灣觀光發展協會是這1、2年才成立的，台屋觀光協會則已成立63年，是民間相關單位及政府單位共同出資推動觀光的協會。

葉菊蘭本人也反擊張善政，不認識觀光協會應該去Google也知道，今年12月12日台灣觀光協會才剛舉辦63週年的年會，「台灣觀光協會過去和旅遊業者到世界各地辦旅展推廣會行銷台灣觀光，同時也扮演相關智庫角色，更不用說2030觀光政策白皮書的研擬。」

葉菊蘭疑惑地說，張善政到底怎麼了？選舉怎麼讓一個人抹黑造謠、顛倒是非？至於會不會提告，她則認為，張善政的言論已經傷害到台灣觀光協會，會保留法律追訴權。

▼葉菊蘭。（圖／記者呂佳賢攝）



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