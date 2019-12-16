影／3幼童教室內打鬧！幼稚園師「竟拿牙籤狠刺臉」懲罰…孩子痛翻爆哭

▲女老師拿出牙籤狠刺吵鬧孩童的臉部。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者朱世凱／綜合報導

貴州省銅仁市一間幼稚園近日被家長指控老師體罰學生，從教室中的監視錄影器可見，有3名幼童因為上課不認真，竇姓女老師竟然拿出牙籤狠刺他們的臉部，導致孩子們痛到哀嚎大哭，臉上也留下明顯傷痕。當地教育局13日發布通報表示，竇女已被園方開除，並且遭判拘留10日和500元人民幣（約新台幣2100元）罰款。

據《中國日報》報導，有3名孩童在12日上課期間不斷打鬧、離開座位，惹得竇姓女老師勃然大怒。老師不久後突然走向調皮的孩子面前，拿出牙籤狠戳他們的臉部，即便孩子痛到不斷大哭，老師仍繼續刺向他們的臉和手背，讓孩子只能不斷用手摀住臉上的傷，試圖壓掉疼痛感。幸好幼童送醫檢查後，均無大礙。

▼一名孩童擅自離開座位也遭到老師用牙籤懲罰。（圖／翻攝自紅星新聞）

家長得知心肝寶貝遭到老師狠心對待，立刻向當地教育局舉報；相關單位調查發現，這間名為藍天的幼稚園確實出現老師體罰學生的行為，便約談竇女到案。竇老師隨後也承認自己有不當行為，並且在家長會上道歉，幼稚園園方則即刻將她辭退，教育局也取消了她的教師資格。

公安部門表示，即使老師承認錯誤，但是用尖銳物品懲罰不聽話的幼童面部和手背的不當行為，並造成其中一名幼童面部有明顯印記，仍需依法對其作出行政拘留10日、罰款500元人民幣（約新台幣2100元）的處罰。

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