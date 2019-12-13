幼童睡醒不見媽媽竟跑到路上險象環生　善化暖警協助安置尋母領回

▲善化警分局善化派出所巡佐楊仲弘、警員洪基瀚，將小男童帶回警所照顧，並平安交由其母親帶回。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南善化區光復路一家科技工司員工，13日上午9時許，聽到路上汽車駕駛人鳴按喇叭的急促聲，外出查看竟發現1名年約1歲的小男童，在快車道上哭著要找媽媽，善化分局警方據報，立即到場帶回男童留置照顧，並積極尋找男童母親，約1小時後男童母親才焦急跑到警所報案，才平安將男童領回。

該名科技公司員工，見來往車輛駕駛因小男孩的出現都嚇壞了，難怪汽車喇叭聲按個不停。該名熱心男職員急忙上前將小男孩抱起到路旁，並打電話報警，善化警分局善化派出所巡佐楊仲弘、警員洪基瀚獲報後立即趕往現場，員警下車瞭解案況，並將小男童接手抱在懷中，令人驚訝的是小男孩一點也不害怕警察，不感陌生！

巡佐楊仲弘也育有2個孩子，說起當奶爸算是駕輕就熟，哄騙孩子的功力不減當年，一路上抱著小男童對話詢問家中位置，而該男童牙牙學語的語調實在無法確認住家地點，而附近店家均無人認識這位年僅1歲大的小男童，於是便將小男童先行帶回派出所，並叮嚀附近店家如有家長在找小孩時，請其至派出所領回。

小男童母親約近上午10時許，才心急如焚跑來所報案說小孩不見，這才發現自己的小孩被安置在派出所，才放下心中的大石頭，對於警方細心照顧頻頻道謝。

據了解，該小男孩母親稱因先生在南科工作關係，她們剛從外地搬來善化光復路租處（離小男童走失地點約50公尺），她是趁小孩睡覺時跑到市場買菜，想說才一下子的時間，又因一樓紗門忘記上鎖，導致小孩睡醒找不到媽媽，竟跑到外面，實在沒想到會發生這樣的事，還好有熱心民眾及警方的協助，否則後果不堪設想。