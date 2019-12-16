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老師當眾指責偷手機！15歲少女「心碎留遺書辯白」：爸媽對不起…9F跳下身亡

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▲▼老師當眾指責偷手機！15歲少女9F跳下亡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲少女被指責偷手機，委屈之下用跳樓方式替自己辯白。圖非當事人。（左圖／翻攝自澎湃新聞，右圖／取自pakutaso）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名15歲少女小歡（化名）因為被老師懷疑偷走同學手機，所以委屈地不斷辯白，但老師卻不相信，還當全班同學的面指責她的行為；小歡心碎之下便留了遺書，並且在信中寫下「為什麼會拿同學手機的原因」，隨後從9樓住家的窗戶上縱身一躍了結生命。

▼小歡站上住家窗戶一躍而下。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼老師當眾指責偷手機！15歲少女9F跳下亡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據《澎湃新聞》報導，事發在甘肅省定西市渭源縣，小歡今年9月2日被老師指責偷走同學的手機，無辜又無助的心情難以釋懷，於是從臥室跳樓身亡。小歡的媽媽表示，女兒的老師曾打電話來說，小歡從教師辦公室偷走一支「被老師沒收的同學手機」，但是女兒卻始終不承認，直到後來才改口認錯，不過強調「這件事是有隱情的」。

媽媽難過地透露，小歡在遺書中指出，當天是手機主人要她去教師辦公室幫忙拿回來的，沒想到卻被老師當成「偷竊」，老師還在全班面前大聲指責，「讓她覺得自己使爸媽蒙羞，非常對不起爸媽」，於是選擇跳樓輕生。不過持有手機的同學卻在事後否認曾叫小歡取回被沒收的手機。

▼爸媽只能心痛地看著女兒的遺物懷念。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼老師當眾指責偷手機！15歲少女9F跳下亡。（圖／翻攝自澎湃新聞）

當地相關機構隨後介入調查並表示，老師並無不當行為，也不存在逼死學生的說法。家長聽完後完全無法接受，認為女兒深受委屈才會用如此激烈的手段辯解，他們決不會這樣善罷甘休。定西市教育局本月14日也說，已經成立調查組來釐清此事，希望讓真相早日曝光。

網友看完後紛紛表示，「強烈建議調監視器」、「如果老師沒有處理不當，那家長該怎麼說？」、「我覺得兩方都挺委屈的，老師沒有做錯，孩子也或許是真的受人指使」、「希望能盡快查出前因後果」、「我突然覺得，被沒收手機的同學好可怕」、「太傻了...怎忍心讓爸媽獨自難過」、「牽扯這事的人，內心肯定都有陰影了」。

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