蔡英文彰化鎮興宮參拜遭突襲　前國道收費員砸衣嗆「還我工作權！」

▲民進黨總統候選人蔡英文15日到彰化縣鎮興宮參拜，遇到前國道收費員自救會成員抗議陳情。（圖／議員賴清美提供）

記者白珈陽／彰化報導

總統蔡英文15日下午至彰化縣和美鎮鎮興宮進行參拜，致詞即將結束時，人群中突然衝出數名前國道收費員自救會成員高喊「還我工作權」、「解決國道案」及「蔡英文出來面對」，甚至將衣服丟向蔡英文。蔡雖臉色沉重，仍迅速鎮定下來，隨後維安人員立刻將鬧場者架離現場，蔡英文則於行程結束後趕往台中。

因應ETC上路，不少前國道收費員失業至今，因此於2016年成立自救會，也與政府達成補償協議，但迄今已3年多，政府仍未兌現協議內容。蔡英文11月2日前往雲林西螺福興宮參拜媽祖時，就曾遭該自救會孫姓會長嗆聲：「蔡英文，國道收費員沒解決，還我工作權」，讓許多現場信眾嚇了一跳。

而今日的鬧場者，也正是前國道收費員自救會成員，他們抗議蔡英文明明允諾答應要給國道收費員工作權，時至今日卻一直沒有找到工作，認為工作權益遭蔡英文欺騙，除高喊「還我工作權」、「蔡英文出來面對」，也希望蔡政府能履行承諾，抗議成員中一名身穿黑色條紋衣、短褲的女子疑情緒激動，還將衣服丟向蔡英文，隨即遭維安人員架走。

▲▼據了解，朝蔡英文丟衣的就是這名身穿黑色條紋衣、短褲的女子。

警方表示，，和美鎮鎮興宮一名女性前國道收費自救會成員15日下午3時許，於蔡英文參訪行程致詞將結束前，持橘色短T恤丟向蔡，負責蔡英文維安的憲警人員發現後隨即加以制止並帶離，未造成蔡行程受阻及參與群眾人員受傷。經查，現場共有5名前國道收費員自救會成員混入人群，伺機向蔡陳情，卻未按合法陳情管道，該行為已觸法，將依社會秩序維護法將此5人偵辦。

警方呼籲，選舉期間民眾若有任何訴求，應循正當管道陳情，避免藉端滋事違法並造成維安困擾。

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