幫洪慈庸助選　蔡英文：台中要發展太空產業　但非「征服宇宙」

▲總統蔡英文陪洪慈庸到后里慈厚宮參拜，並尋求選民支持。（圖／記者李忠憲攝）

記者李忠憲／台中報導

總統蔡英文15日陪同無黨籍立法委員參選人洪慈庸到后里慈厚宮上香祈福，拉抬選情，她除了推崇洪慈庸是「最佳立委」，爭取包括后里大型醫院等許多地方建設，並承諾未來將打造台中發展太空產業，但非征服宇宙，讓世界太空衛星都是MIT。她呼籲選民，這次要拿出所有力氣讓洪連任，這樣她們才能再做很多事，照顧民眾。

總統蔡英文15日到台中，下午4點先陪無黨籍立法委員參選人洪慈庸到后里慈厚宮參拜，並請託民眾能票投3號，票投洪慈庸，受到當地民眾熱情歡迎，爭相握手拍照。

▲挺小英及洪慈庸的阿嬤奮力地高舉三號手勢。（圖／記者李忠憲攝）

蔡英文推崇洪慈庸說，洪慈庸第一次當立委，共擔任立法院4個委員會委員，被評鑑最佳委員。她年輕能幹，是年輕世代的代言人，這次大家要拿出所有力氣讓洪連任。因為，未來4年，她要和洪慈庸再做很多事情，包括地方建設，現在以前贍基礎建設計畫預算建設，未來建設要繼續，這些建設要有好立委和中央溝通，爭取經費，后里將來有醫院和長照機構，就是洪爭取。

蔡英文表示，台商要回台投資7千多億，其中1千多億就在台中，帶來很多機會。台中的航太與精密產業早已有規模，但要走到下一個世代升級產業就是太空產業，不是送人上月球，也不是要征服宇宙，而是希望未來全世界的太空衛星都是在台灣製造，最大製造基地就是在台中。國防最重要的國機國造也在台中，台中將是走向高科技高精密度製造最重要基地。

▲蔡英文與洪慈庸被熱情民眾包圍爭相擊掌握手。（圖／記者李忠憲攝）

她也說，下一個4年，政府會更照顧年長者，以前預算只有50億，明年長照2.0有400億。將來4年要增加到600億以上，讓長者在社區家中得到照顧，也要強化長照機構，照顧需24小時照顧的長者，全方位照顧長者。

蔡英文表示，將來還有很多事要做，包括0 到6歲幼童照顧，未來升級版從現在600億要增到1000億規模，讓小朋友照顧越來越好，讓父母和阿公阿媽放鬆點。將來4年，台灣經濟還是會穩定成長，雖然這些年國際有變化，有些國家是往下走，但台灣是往上走。

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