南投市民宅大火　女婿將岳父拖出屋外…他48%面積燒傷命危搶救中

▲南投市南崗一路一處民宅15日發生大火，消防人員到場控制火勢。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣南投市15日上午9時許南崗一路一處民宅發生火警，南投消防分隊獲報後立刻派員前往現場灌救，並通知義消及中興、碧興、鳳鳴共3分隊支援；到場後發現1戶1樓平房正全面燃燒，屋主傷勢嚴重，遭濃煙嗆傷且有48%面積燒傷，被女婿拖出屋外後，經救護人員現場初步燒場處置，緊急送往南投醫院搶救，目前命危。

▲屋主被女婿拖出屋外後，救護人員發現他傷勢嚴重，緊急送往醫院急救。

南投縣政府消防局救災救護指揮科，於15日上午9時39分許接獲報案，稱南投市南崗一路107巷23號發生住宅火警，南投消防分隊接獲派遣後立即由分隊長率9人6車前往搭救，群呼義消及中興、碧興、鳳鳴等分隊前往支援，並通知台電到場協助斷電。

消防人員到場後發現現場為3戶平房磚造建築物連棟，其中1棟已全面燃燒，其他2棟則遭濃煙竄進，經全力灌救，約半小時後將火勢控制撲滅，也使用排煙機將濃煙壓排，於上午10時56分許將殘火處理完成，現場燃燒面積約25平方公尺，財損約25萬，詳細起火原因須進一步調查釐清。

▲消防人到場發現，現場為3戶平房磚造建築物連棟，其中1棟已全面燃燒，其他2棟則遭濃煙竄進。

據了解，火災發生時屋主仍在屋內，火災後其女婿趕緊將他拖出屋外，但救護人員到場檢視其傷勢時，發現屋主有吸入性嗆傷及48%面積燒傷，相當嚴重，於現場初步燒傷處置後將他送往醫院急救，但目前仍未脫離險境。

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