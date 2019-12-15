民進黨老提「顧主權」　韓國瑜批：執政後大撈特撈

▲韓國瑜走訪彰化。（圖／記者唐詠絮攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜14日下午參加彰化聯合競選總部成立大會，現場爆滿的彰化鄉親手持國旗不斷揮舞。韓國瑜在致詞時痛批，民進黨老提「顧主權」，好像他當選就不會保護台灣主權，他痛批民進黨心中沒人民，執政後就大撈特撈。

韓國瑜彰化聯合競選總部大會14日成立，包含國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、全國競選總部主委朱立倫、副主席郝龍斌、前彰化縣長卓伯源、不分區立委謝龍介、林麗蟬，以及彰化立委候選人蕭景田、張瀚天、柯呈枋、謝衣鳳等人皆出席力挺。

馬英九致詞表示，蔡英文沒有意願也沒有能力捍衛中華民國主權、捍衛台灣民主，更無法捍衛她自己的誠信，這種總統不要也罷。

吳敦義致詞則說，「蔡英文當選三年半，經濟不好、治安不好、社會不公平、兩岸對峙，這種酬庸自己人，用人不公道的蔡政府，我們要下架空心蔡，上架中華民國派」，韓國瑜就是中華民國派，我們全力支持韓國瑜的「台灣安全，人民有錢」。

韓國瑜稱讚王惠美是好的縣長，講到政見眼睛閃閃發光，她非常重視二林精密園區的推動，他保證與四位彰化立委候選人當選後，一定會全力來做。

韓國瑜說，「彰化外流人口嚴重，約有四百萬人外漂，為了賺錢、找工作，所以創造就業機會對一個縣有多麼重要！讓年輕人不要漂流他鄉，可以留在家鄉，我當選後一定會全力衝刺二林精密園區的設置」。

此外，韓國瑜表示，民進黨老說「顧主權」，顧台灣主權本來就是所有台灣人要做的，他與張善政當選，一定會捍衛中華民國主權。

韓國瑜指出，一個政黨執政有三條路選擇，第一條英雄的路，心中只有人民沒有自己；第二梟雄的路，一切為自己，大撈特撈，心中沒有人民，就像現在民進黨所為；第三條狗熊的路，什麼都不做，時間到「拍拍屁股，落台鐙來厝」，做了什麼想不起來。

其他人也看了這些．．．

►「分裂投票」韓國瑜最危險 民進黨區域立委30.2%有機會拼過半

►「亡昌感」追打韓國瑜政黨票上升至6.9.% 宋楚瑜終橘之戰慘跌剩2.6%

►蔡英文46.6%領先韓國瑜 這些人上次投給朱立倫、宋楚瑜



►超越藍綠，就靠她了