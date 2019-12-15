交往快2個月！女友開口「一瓶香奈兒香水」當耶誕禮物　50K哥借錢...兄弟傻眼

▲女友明示想要香奈兒香水。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫negativespace）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友前兩個月新交女朋友，眼看耶誕節將至，女生許願要一瓶香奈兒香水，但以他的薪水及開銷來看，有一點吃緊，又不敢拒絕對方，於是只好向哥們開口借錢。

男網友在爆廢公社二館提到，兄弟新交一個女朋友，交往還不到兩個月，結果女方最近透露，今年的耶誕節想要一瓶香奈兒香水，價錢落在4-5000塊錢。

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他接著說，「我朋友月薪大概5萬左右，每個月要支出2萬5的生活開銷，跟給家裡1萬塊左右的生活費，合計3萬5，說實在蠻艱鉅的，他有跟我借錢，我才知道這件事。」

▲耶誕節將至。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

身為旁觀者的他，覺得有些傻眼，不過朋友不敢拒絕女方，怕因此被放生，這讓他不禁好奇，「想問問大家會怎麼做呢？」

po文一出引來熱烈回響，網友們紛紛回應「不要鬧了啦，你朋友不適合這種女朋友，不要為了爽一時，後悔一輩子」、「吃到了再說，沒吃到再研究」、「我是只要一張卡片都會開心的那種，送禮在於心，想買什麼老娘自己可以」、「完全看自己能力跟心吧，真的覺得剛交往不想負擔這麼多，就直接說不行」、「才5000元就撐不住，還是回家看看片子就好了」、「他賺50000每個月開銷35000，為什麼禮物5000卻要借錢」。

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