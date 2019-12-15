工程師曬牽手照「我女友也叫俐雅」　壞笑秀三眼怪：剛好買夜幕綠...網推爆

▲工程師模仿認愛照。（圖／翻攝自臉書／謝樂團、爆廢公社）

網搜小組／周亭瑋報導

謝和弦斷開正宮Keanna，大動作認愛直播主莉婭（Liya），反而把女方推到風口浪尖上，大批網友湧入她IG砲轟，網上更嘲諷聲浪不斷。台中一名工程師就拍下KUSO照，神還原牽手認愛的畫面，表示自己的女友也叫「俐雅」。

日前，謝和弦才剛認和莉婭開房間，便火速高調曬恩愛，一張牽手照中可見，謝的招牌刺青手緊握著女方的手，下方還有台全新iPhone11 pro。然而，照片曝光後，各種撻伐言論四起，其中莉婭的指甲更成為吐槽焦點。

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▲工程師神P圖還原。（圖／翻攝自爆廢公社）

一名工程師今在爆廢公社po出KUSO照，笑說「女友名也叫俐雅，應景一下。」畫面中他不僅模仿牽手姿勢，還P上刺青及彩繪指甲，同時也用銲錫繞成戒指；重點是，下方還擺上同樣是夜幕綠的三眼怪。

po文一出引起熱烈回響，網友們紛紛笑回，「搞不好他本人會來回你」、「指甲我笑爆！哈哈哈」、「手到底發生什麼事情，笑死」、「有沒有考慮當美甲師」、「蘋果哭了」；而工程師也幽默地說，「剛好有購入夜幕綠」。

►女友氣pupu怎麼辦？給你個提示

▼謝和弦緊握莉婭的手，下方還有一台全新的iPhone11 pro。（圖／翻攝自臉書／謝樂團）