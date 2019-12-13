沒空等Uber！大眼妹台中搭小黃「後悔嚇逃」：司機狂開不讓下車

▲原PO分享搭小黃驚魂記 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友上網發文，分享可怕的搭計程車經驗。原來她今日趕著從車站去下個地點，由於沒時間等Uber，所以只好上了計程車；怎料司機不僅開得超快，她付完錢後還不讓她下車，持續直直開，讓她超後悔，直呼以後都會乖乖等Uber。

「我剛剛差點嚇到哭出來......。」一名大眼妹今（13日）在臉書「爆廢公社二館」中發文，她表示自己中午準備從台中火車站離開，但因為沒時間等Uber了，所以就在招呼站上了一輛小黃。

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沒想到上去之後才是惡夢的開始。她指出，小黃司機不僅車開得很急，個性也怪怪的，不僅開錯路害她要多付錢，當她要給10元零錢時，司機還用兇狠的眼神示意她「丟在旁邊的桶子」。

好不容易付完車費要離開時，司機竟然不開門直接開走，嚇得原PO大喊「我還沒下車」，但對方還是無動於衷。焦急的她再度提醒司機自己還沒下車，對方這時才大聲兇她「快一點啊！」但腳仍然準備繼續踩油門。

原PO隨後趕緊開車門逃出來，卻也因為剛才一連串的插曲嚇到差點落淚，還在留言處說很擔心會被載到別的地方，「我再也不坐小黃了，一定乖乖等Uber。」

▲ 原PO原文。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，不少網友都建議她檢舉申訴一波，「我上次被逼車也直接打電話客訴」、「只敢搭55688」、「建議不是知名車隊的小黃不要亂坐」、「我怎麼一點都不意外」、「很多司機都看人欺負」。

還有網友分享搭車經驗，原來他先前一樣也在台中火車站前搭車，到達目的地後，明明跳表顯示車資為100元，但對方卻多收50元，理由是「我在那邊等不用錢喔？」讓他滿頭問號。

不過也有人認為，這僅是原PO單方面的說法，還是持一點保留態度比較好。

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