收衣服最討厭什麼事？全職媽「看到衣架秒暴怒」　一堆人認同：強迫症發作

▲原PO說，她最討厭衣架方向沒有一致。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名全職媽媽發文問說，「收衣服最討厭什麼事？」結果不少人都有相同的答案，還有人提出自己在意的點，「曬衣服長度沒有從短到長排。」

原PO近日「爆廢公社二館」臉書社團表示，她討厭收衣服時，衣架方向沒有一致，會收到很生氣，「難道只有我會生氣嗎？大家是什麼收衣問題？」她回應網友的問題說，「收完衣服之後看到衣架秒怒。」

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對此，一名女性網友附和說，「我，衣架相反收衣服會爆氣，衣架掉了直接不撿」；原PO「我也是一邊收一邊暴怒，收完衣服還要搞衣架，不能一次整排收會很怒」；該網友說「對，相反會讓人暴怒」；原PO回，「全職媽媽時間就不多，還要一支一支收衣架，我喜歡一次整排收多愉悅。」

▼您曬洗衣物最討厭遇到什麼事？（達志／示意圖）

有人提到，「方向沒一致，衣服沒翻正」；原PO回，「要洗衣服時，一遍丟到洗衣機，一遍把衣服翻正也是很煩人。」也有女性說，「這樣真的很生氣，但我還有曬衣服長度沒有從短到長排，衣服曬得歪歪的」；原PO回，「我也是分長度在曬，這樣可以從後面往內收，方便」；該網友說「我是從我媽教我曬衣服就是這樣曬。」

其他人留言，「方向沒相同，收起來很『啊砸』」、「強迫症會發作啊」、「衣架方向不一樣，衣服方向不一樣，長短袖混一起沒分類，衣架顏色不一樣....所以我都乾脆自己來」、「衣架相反事小，衣服內翻外翻我比較在意。」

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