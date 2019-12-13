前方帽子哥套毛絨灰浴袍搭機！一查「是LV羊毛外套」　要價台幣61萬驚呆

▲男子穿灰外套搭機。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

不查還好，一查才發現是「有錢人的世界」！一名男網友日前要搭飛機回國，看到有其他旅客穿著一件毛絨絨的灰色外套，腰間還有綁帶，看起頗像是洗完澡穿的浴袍。但仔細一看，就會發現這件「浴袍」上面竟然有知名名牌LV的LOGO，原PO便好奇到官網一查，結果馬上驚呆「一件要15萬港幣啊！」

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出照片，文中表示，他準備從香港機場準備回國，「準備回國的時候，想說這大叔怎麼穿個浴衣來坐飛機。」只見原PO要搭手扶梯向下，前面站了一個戴著深色紳士帽的男子，對方的身上穿著毛絨絨的深灰色外套，像是浴袍的感覺。

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▲▼設計看起來很像浴袍。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

不過細看這件衣服，雖然看起來寬寬鬆鬆的、腰上還有綁帶，上面卻印有名牌LV的LOGO，原PO就好奇上LV官網，一查不得了，「結果查了一下LV官網！哇X！一件要15萬港幣啊（約59萬新台幣）！我的眼光太短淺了。」

根據LV官網資料顯示，這件外套是LV的MONOGRAM羊毛外套，確實刻意做成浴袍的感覺，「用了本季的包裹式設計，以鬆身的浴袍風格剪裁，利用鐳射切割圖案重新演繹品牌的經典Monogram標誌」，台幣定價則是61萬5千元。

▲LV這款羊毛外套，確實刻意做成浴袍的感覺。（圖／翻攝自LV官網）

看到照片後，網友紛紛留言，「比我兩台大型重機新車價加起來還貴」、「對不起，我還是覺得是浴袍，有錢人的世界我不懂丫丫丫丫」、「一件衣服等於一台車」、「上海灘的感覺」、「貧窮限制了我的想像」、「大叔腳上的鞋子也是yeezy呢」、「有房子在移動」、「是背一台車在身上的感覺嗎？」

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