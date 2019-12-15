越南新垣結衣！表特老司機「我又戀愛惹」　神人開門...連新北警都曾獻殷勤

▲日本網友封她為「越南新垣結衣」。（圖／翻攝自manttien IG）

網搜小組／周亭瑋報導

現在越南妹在台灣男生心中，異軍突起地位大飆升。一名網友就在PTT表特版發文，分享「越南新垣結衣」的一系列美照，讓人忍不住戀愛了，同時也有熱心鄉民附上傳送門，造福大票老司機。

網友前天在表特版上貼出多張正妹照，大讚「我又戀愛惹！越南沈佳宜...1996年生，氧氣美少女，全名為Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên。」

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今年23歲的阮敏水仙（譯名）來自河內，是平面模特兒、演員，也是個美妝部落客，她擁有白皙皮膚、外型清新甜美，而鄰家女孩的氣質，更被日本網友封為「越南新垣結衣」，在IG上也狂吸超過99萬粉絲追蹤。

▲阮敏水仙是模特兒、演員，也是美妝部落客。（圖／翻攝自manttien IG）

不過，這位越南新垣結衣其實早在今年9月期間，就曾登上新聞版面，當時樹林警分局執行臨檢勤務，在保安街二段一處營業場所看到她，並眼尖上前盤查，赫然發現她假冒黃姓同鄉的身份，甚至通報失聯逾期居留2年。

值得一提的是，值勤男員警被她的美貌煞到，還特地買了碗皮蛋瘦肉粥給她吃，但最後慘遭拒絕，忍不住上網發文，「嗚嗚嗚嗚嗚，我自己抓的越南新垣結衣要被送回去惹！」

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▼她IG的粉絲快破百萬。（圖／翻攝自manttien IG）