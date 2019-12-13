她褲襪一脫網驚：剛去採礦？中毒印記洗3次不掉　白鞋穿30秒也悲劇了...

▲ 褲襪大掉色 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友日前買到劣質褲襪，脫下來後發現不僅手腳被染上中毒般的顏色，就連鞋衣也都遭殃報銷，讓她超崩潰。網友們看完雖然直喊扯，卻也忍不住大笑表示「我以為是影子」、「你是去採礦嗎」、「那腳我大笑」。

「穿了20、30年的褲襪，第一次遇到這麼無言的事。」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」中傻眼發文，原來她日前穿了一雙台灣製的褲襪，沒想到脫下來之後，她的雙腳竟然被染成了藍黑色，洗了3次還是無法洗乾淨，恐怖一幕讓她嚇壞，家人也笑說根本是鉛中毒了。

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▲原PO皮膚以及白衣白鞋無一倖免 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

然而更可怕的是，不僅皮膚變色，原PO的白色衣服、拖鞋和布鞋也全部遭殃，「拖鞋只穿了30秒，馬上換布鞋也中獎。」實際把褲襪浸到洗手台裡，可以看到水也被染得超黑，像極了洗水彩的洗筆水。她事後雖然有致電廠商，不過對方並沒有接電話回應。

貼文一出，網友們忍不住笑噴表示，「我以為是影子，原來是染色了」、「對不起我大笑10秒」、「黑心商品」、「你是去採礦嗎」、「那腳我會笑死」、「趕快洗乾淨，不要讓色素留在腳上太久」、「應該是買到大陸貨改包裝的」、「哪個牌子的，我穿褲襪20年都沒發生過這事」。

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