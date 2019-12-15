「我姓侯，諸侯的侯」　女店員電話訂位聽3次才懂…帶位客人更糗：給我個洞吧

▲原PO說，當時現場很多人，「電話很小聲啊。」（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女店員分享接到一名客人的訂位電話，但聽到第三次才聽懂對方姓什麼，沒想到當客人到場，她說了一句話更糗了，「給我個地洞吧，丟臉死了。」

當事人14日在「爆怨公社」臉書社團說，「電話訂位好困難，嗚嗚。」她還原和客人的對話：

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客人：請問7點6位有位子嗎？

原PO：有，跟你留一下資料訂位哦。

客人：好。

原PO：請問貴姓？

客人：侯，諸侯的侯

原PO（OS石頭的頭？）：呃，先生，可以再說一次嗎？

客人：諸侯的侯。

原PO（OS三小石頭的頭）：呃...先生你是說？

客人：諸～侯～的～侯。

▼原PO分享幫客人訂位時發生的糗事。（示意圖／記者吳珍儀攝）

原PO寫道，「我到他講第三次才聽懂，不是都說侯佩岑的侯嗎？噢，然後他到的時候說有訂位，我：『是7點6位的諸先生嗎』？給我個地洞吧，丟臉死了。」她也回應網友的問題說，當時現場很多人，「電話很小聲啊，嗚嗚。」

對此，有姓侯的網友說，「現在我都不說侯佩岑了，我都說侯友宜，因為很多年輕人不知道侯佩岑。我也常說諸侯的侯，但對方都會回我『猴子的猴嗎？好的』。我已懶得辯解，隨便了，就猴子的猴吧。」

另一人表示，「我也是說侯佩岑的侯……不過下次可以考慮說侯友宜的侯，或許比較有人懂。」還有人指出，「我說諸侯的侯，很多人都聽不懂，有一次說侯佩岑、侯友宜…對方回我洪？何？後來我乾脆說『猴子的猴沒有犬部』。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！