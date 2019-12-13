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年輕嬤帶孫玩！大媽笑攀談「肚子還有一個齁」　她秒無言...網卻驚呆狂讚

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▲年輕嬤帶孫玩！大媽笑攀談「肚子還有一個齁」　她傻眼...網卻驚呆狂讚。（圖／寶寶龍授權提供）

▲阿嬤現在全職帶孫。（圖／寶寶龍授權提供）

記者周亭瑋／綜合報導

一名年輕阿嬤自從金孫出世後，就和老公扛起照顧責任，日前她帶孫子到青埔的小七看恐龍，遇上大媽熱情攀談，對方除了問寶寶年齡外，更誤會她懷有身孕，讓嬤字輩的她尷尬到不行。

阿公「寶寶龍」和老婆算早婚，當年因為年紀太輕，加上夫妻倆都在上班，所以兩個兒子都是由他母親照顧，「兒子們在嬰兒時期，跟我們相處的時間其實不多，所以當突然出世的孫子要我們負責照顧時，我們就像新手爸媽一樣緊張，不斷地上網找資料、請教人，邊帶邊學習。」

請繼續往下閱讀...

眼看金孫一天天健康的長大，兩老也越來越寵愛他，寶寶龍笑說，「辭去工作全職照顧孫子的老婆，現在最常說的就是：如果他是我的小孩就好了，比我兒子還像我兒子！」

由於太座都在家顧孫子，最近長了不少肉，沒想到竟兩度被誤認為，肚子裡還有一個。第一回是她帶孫子去看恐龍，當時有位大媽笑攀談，「小寶寶是男生齁？多大了？」聞言，老婆還來不及回答，對方又接著說，「妳肚子還有一個齁？男的女的？」

▲年輕嬤帶孫玩！大媽笑攀談「肚子還有一個齁」　她傻眼...網卻驚呆狂讚。（圖／寶寶龍授權提供）

▲沒想到，多次被誤認為是孩子的媽。（圖／寶寶龍授權提供）

無獨有偶，這幾天她趁天氣不錯時，帶孫子在家附近走走，還跑到寶雅閒逛，因為孫子對著櫃台店員微笑，所以店員也笑著說，「寶寶好可愛，多大了？」原本是溫馨的話家常，結果太座一說4個多月，對方立刻回道，「難怪妳身材還沒恢復。」而這句無心的話，害她臉上瞬間又冒三條線，超級尷尬。

疼老婆的他忍不住上爆怨公社抱怨，「說真的，妳們到底會不會聊天呀？如果不確定，不要隨便猜人家是孕婦或產婦好嗎？猜對的話就算了，猜錯你知道人家會有多傷心嗎？」

po文一出，引起熱烈迴響，網友們紛紛回應，「真的不像當阿嬤的人」、「這個是阿嬤？太年輕了吧」、「孫子好可愛啊」、「表示老婆很年輕，說是媽媽也完全無違合感」、「不要在意，一切都是阿嬤太年輕」。另外，不少人也好奇，阿嬤到底幾歲，對此，原po透露，老婆今天38歲。

►腦公！你不可以賴帳喔

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