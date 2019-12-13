開頭必喊「阿咪豆腐~」！大媽客運爽聊　她請Google小姐當壞人...全場憋笑

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友今搭乘長途客運，其中有位大嬸不斷講電話，而且每一通開頭都會說「阿彌陀佛~」，忍無可忍的她靈機一動，請Google小姐當壞人，而幽默的方式除了避免衝突外，也戳笑其他乘客。

女網友在爆怨公社發文提到，儘管大眾運輸上都會標示「音量不要影響其他乘客」，但總有人不當一回事，也不懂得尊重他人。

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當時，她搭乘長途客運，附近有位大嬸一直大聲地講電話，除了狂call聊不停外，她每打一通開頭就會說「阿彌陀佛~」，眼看對方毫無自覺，於是她想了一妙招，來提醒對方。

▲Google小姐功德無量阿。（圖／翻攝自抱怨公社）

女網友拿出手機，在Google翻譯的頁面上，打出「阿彌陀佛 妳講話聲量已影響他人」，並按下發音按鈕，請Google小姐唸出來，「我聽到車上有幾個憋笑，而且當面提醒，我怕她腦羞跟我吵架。真心覺得Google小姐功德無量。」

對此，網友們紛紛笑回，「乾，我要學起來」、「阿咪豆腐~」、「妳壞壞，但是我喜歡」、「好想在現場聽聽看喔」、「這招必須學起來」；至於最終結局，原po事後透露，「她音量無法降低，但之後接一通電話安靜到現在。」

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