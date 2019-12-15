媽背孩搭手扶梯！趕車哥奔跑撞人沒道歉　下幕「現世報秒應驗」爽翻

▲ 媽媽搭手扶梯被撞。（示意圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

萬一為了趕幾分鐘的時間而傷到人，真的很划不來。一名媽媽日前背著孩子乘坐捷運手扶梯，沒想到後方路人為了趕車，直接在手扶梯上奔跑，撞到她後還不道歉。不過趕車哥的現世報很快就應驗，原PO見狀後也笑表示「真的蠻爽的」。

「你媽沒教你撞到人要道歉嗎？」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示14日時她背著小孩搭捷運手扶梯，結果一名路人為了趕車，就從她後方「咻」地跑過，撞到她還不道歉，沒禮貌地舉動讓她很怒。

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原PO認為，如果要趕車的話旁邊明明有比較寬的樓梯，在手扶梯上奔跑真的很危險，尤其她身上還背著小朋友。不過療癒的是，那位撞人的路人最後還是沒有趕上車，只能眼睜睜地看著車門關上，讓原PO內心暗爽調侃，「這樣有比較快嗎？」

▲車跑走了。（示意圖／本報資料照）

貼文一出，網友們都笑說太活該，「撞人不道歉，真的會希望對方下一秒摔得狗吃屎」、「趕時間我寧願走樓梯，電扶梯那麼窄」、「搭手扶梯要是聽到後頭一直傳來『借過借過』，通常我會站在中間」、「要走路旁邊有樓梯啊」、「捷運每天都會廣播不可以在手扶梯上奔跑」。

還有網友建議，由於手扶梯上「不定時炸彈」太多了，有帶小孩的話還是搭電梯比較安全，「商場倒還好，尤其是捷運，看到一手推車、一手小孩坐手扶梯，我都覺得：馬的是親生的嗎？」

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