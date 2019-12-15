供免費衛生棉體貼女客！他見「好意被用到一半」傻了　醜惡畫面惹心涼

▲原PO免費提供衛生棉給女客，卻被拆封用一半，必須報廢 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

店家在廁所放置衛生紙、酒精都是為了讓客人上廁所上得更舒適，但絕非應該做的「義務」。一名網友就在店裡的廁所放置幾包衛生棉給女客應急用，怎料日前進去檢查時，發現不僅有衛生棉被「用到一半」，還有人貪心把他的好意全部收到自己口袋，讓他心涼表示「反正不會再放了。」

「這是什麼狀況。」一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示因為考量到女客人生理期突然來，就貼心在店裡放了幾包衛生棉，供需要的人應急使用。但沒想到他日前去廁所時，竟見傻眼一幕。

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他表示，不知道是哪個缺德的人，把衛生棉撕開後，疑似發現尺寸不是她要的，卻也不帶走，就這樣整坨塞回窗台，相當浪費。讓人更氣的是，其他2包衛生棉也全都空了，只留下外包裝而已，讓原PO只能用「傻眼」來形容眼前景象。

▲會免費提供衛生棉的店家已經很難得了。（圖／記者李佳蓉攝）

原PO的好意被這樣糟蹋、貪心利用，他卻直言已經不是第一次了，「不知道衛生棉也是很燒錢的嗎？」而他經過這幾次教訓，也只無奈嘆就當作贊助，以後絕對不會再免費提供了。

貼文一出，網友搖頭表示，「2包全空是有多缺」、「她血是流多少需要用到2包」、「拆過的已經被細菌感染要報廢了」、「放櫃檯是比較好的選項」、「上次去某醫院看到他們大捲的衛生紙有上鎖，可見被偷怕了」、「包裝上不是都有寫幾公分嗎」。

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