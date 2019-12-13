耶誕節驚喜蛋！米妮鐵粉狂買12顆「神組唱詩班」想哭　網笑爛：鴨力引爆

▲前後共買了12顆蛋。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／周亭瑋報導

一名OL最近在公司附近超商，看到一組耶誕節驚喜蛋，為了抽中喜歡的米妮，3人合買9顆蛋，沒想到除了一個高飛外，其他全是唐老鴨和他的3個侄兒，事隔3天其中一位同事決定再賭一把，結果更崩潰啦！

「到底有幾隻鴨子啦！」一名網友在PTT發文分享趣事，前幾天她的同事在公司附近小七，看到這組3入的耶誕節驚喜蛋，根據盒裝圖示，全套有10種迪士尼角色及耶誕樹玩偶，會隨機藏在驚喜蛋中。

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剎那間，她的同事們少女心噴發，為了抽中米妮，3人合買9顆蛋，並迫不及待地一口氣全開，怎料結果超吐血，她不禁笑虧，「到底是怎樣啊啊哈哈哈哈，除了唯一的高飛，其他8顆都是鴨子，共12隻唐老鴨家族開好開滿。」

▲唱詩班根本傳神XDDD。（圖／翻攝自PTT）

更爆笑的是，開到唯一高飛的同事，3天後在另一間小七也看到這組驚喜蛋，自認人品是3人中最好的她，決定再賭上一把，所以手刀買下一組，沒想到再度獲得5隻鴨子；而原po忍不住壞笑說，「她桌上現在有一團氣勢如虹的唐老鴨唱詩班！」

po文一出，狂戳廣大鄉民笑點，紛紛回應「鴨力太大XD」、「唱詩班傳神，高飛很適合指揮呢」、「這太鴨霸」、「鴨力引爆」、「唱詩班太好笑」、「笑到岔氣哈哈哈哈哈」、「冬令進補不怕沒食材啦」、「究竟米妮在哪裡」、「好久沒笑成這樣了」。

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▼鄉民貼出戰利品。（圖／翻攝自PTT）