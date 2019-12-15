吃到飽剩15分鐘！隔壁起身拿一堆食材...他飽炸佩服：高手　地獄結局超展開

▲男網友14日開心去吃吃到飽 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

「本來今天高高興興~為什麼你要這樣？」一名男網友昨日去吃吃到飽，剩15分鐘時，看到隔壁桌又去拿了好多食材回來煮，讓已經撐到不行的他不禁佩服「是高手啊！」怎料下一幕畫面令他超傻眼，地獄式結局神展開，讓眾人忍不住怒轟一波。

一名男網友在臉書「爆怨公社」中發文，他14日時帶女友到吃到飽的火鍋店用餐，當時隔壁桌的客人和他們差不多時間進來，由於有用餐時間限制，到了最後15分鐘時，服務生還有特別來提醒他們要把握時間。

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原PO指出，隔壁桌客人得知剩15分鐘後，就起身去拿了一大堆食材回來丟到鍋裡煮，讓他驚呆心想「哇操！這是高手啊！林北撐到快看到老祖宗了，剩15分鐘他還吃得下去！」

沒想到下一幕並不是按照原PO心裡的劇本走，那桌客人把食物丟下鍋後，連筷子都沒有動，隨即就拿著帳單去櫃檯結帳離開了。「真他媽有夠誇張！」原PO表示，服務生當時可能是在忙，所以也沒發現，但是浪費的行為全被他看在眼裡，「一定會下地獄，真的很沒公德心欸！吃不完就算了，你他媽根本故意浪費！」

▲網友砲轟。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一曝光，網友們也都氣炸怒轟，「可能想下地獄再吃」、「這種人非常多，很垃圾」、「他以後會吃到吐出來的」、「很多人以為花錢就是大爺」、「母湯亂玩食物」、「到底是什麼心態，貪心夾太多吃不完已經很過分了」、「他們應該去吃餿水才對」。

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