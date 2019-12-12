　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

時速20！熱褲妹紅燈突轉頭「幹嗎跟著我」　拖鞋哥喊出心裡話...她羞愧逃

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼騎車看手機,交通違規,交通安全,低頭族,機車騎士低頭看手機。（圖／記者季相儒攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前騎車出門，在狹窄道路上，剛好碰到超龜速的熱褲女騎士，怎料對方不僅越騎越慢，甚至在停等紅燈時，轉頭怒問「一直跟著我幹嘛？」傻眼的他連忙喊出心裡話，而對方態度從鄙視轉為羞愧，說聲抱歉後就加速騎走了。

男網友在爆怨公社發文說道，「最近到夜晚氣溫真的滿冷，偏偏我又喜歡穿拖鞋出門，某天我依舊穿拖鞋就騎車，停紅綠燈時，一位厚大衣但穿熱褲的正妹在旁邊停下，我看了一眼也沒想多，只是不解她這麼冷還能穿小熱褲出門而已。」

請繼續往下閱讀...

綠燈後，熱褲妹騎在他前方，當時男網友想著「沒必要飆車，騎個50公里速度就好」，結果對方越騎越慢，後頭的他只好配合速度，但心裡忍不住吐槽，「現在速度2x公里是在啥小？」

▲前車時速20！紅燈突轉頭「幹嗎跟著我」　拖鞋哥喊出心裡話...正妹羞愧逃。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲在後面慢慢壓馬路已經夠無奈了，還被當成變態。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒多久兩人再度遇上紅燈，那時正妹突然轉頭，語氣不善地問，「你幹嘛？一直跟著我幹嘛？你誰？」聞言，男網友內心忍不住淌血，「X妳以為我是變態哦？還是因為我不帥？」

不過，他也不想白白被誤會，於是鼓起勇氣大聲回說，「靠X哦，小姐這條機車道就這麼不到1公尺寬而已，妳騎我前面，沒叭妳就不錯了。」一席話讓女騎士立刻臉紅，說了句拍謝後，突催油以差不多80公里的時速騎走。

po文一出惹笑不少人，網友們紛紛回應，「如果長得帥就沒這個困擾了，幫樓主QQ」、「只能說辛苦了，路還很長」、「人醜性騷擾」、「可能跟長相有關係」、「哈哈哈哈！小姐以為你要非禮她」、「女生有點警覺性是好事，但你真的好無辜」。

►偷偷分享少女的秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
獨／在外借高利貸至少5億　地下錢莊爆：張綱維跑了
余苑綺抗癌1個月報喜！做4次化療現「驚人轉機」余天暴瘦6kg
快訊／遠航張綱維傳遺書！只求以死謝罪
遠航停飛內部公告曝光！認「資金籌措困難」千人12/13失業：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~不要說喔」封杯手搖飲　畫面曝...店家說話了

檳榔攤底薪12萬！辣妹闆娘震驚「到底中和哪家」　老司機喊：我要轉行

家前果樹躺「彰化符咒草蓆」兩頭焦黑...竹崎哥嚇壞　內行一看：是草龍

聯誼超衰籤運！淡妝妹被逼「交出正妹閨蜜IG」　憤世哥狂密秀下限...結局療癒

身邊妹子一直出國！30歲OL嘆「連日本都去不了」　網正反戰：30K狂飛怎辦到

遠航停飛衝擊！500多名旅客滯留國外　國內線立榮、華信加開班機疏運

獨／在外借高利貸至少5億　地下錢莊業者：張綱維跑了

時速20！熱褲妹紅燈突轉頭「幹嗎跟著我」　拖鞋哥喊出心裡話...她羞愧逃

拍起來超夢幻！12座創意景觀八二三公園齊爭艷　網美快來攻略

無預警停飛、不甩飛時限制！遠航爭議多　近2年挨罰逾5百萬

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

《那一天》「蘆筍CP」健身房掌聲響起　啪啪啪...看了好害羞!!

遠航停飛衝擊！500多名旅客滯留國外　國內線立榮、華信加開班機疏運

獨／在外借高利貸至少5億　地下錢莊業者：張綱維跑了

時速20！熱褲妹紅燈突轉頭「幹嗎跟著我」　拖鞋哥喊出心裡話...她羞愧逃

拍起來超夢幻！12座創意景觀八二三公園齊爭艷　網美快來攻略

無預警停飛、不甩飛時限制！遠航爭議多　近2年挨罰逾5百萬

「史上最扯丟包」男主角可望農曆年前返台　陳炯明在小島當廚師生7子女

遠航停業逾3千人無法出入團⋯受害消費者退費不成可向品保申訴

腦中風送醫晚1分鐘差很大！新北消防、醫院優化搶救流程　患者能獲快速檢傷、治療

店裡逮到賊客！收到判決書「遭給1星評價」　店員一查傻眼：小偷男留的

遠航工作區明斷水電拉封條…同仁忙清空　老機長嘆：有點難過

進算加罰太爽　NCAA7尺中鋒揮拳慶祝打倒裁判送醫

2019最佳手機、最佳手機相機排行出爐！iPhone 11 Pro獲雙料冠軍

南山代理董座尹崇堯2次面試闖關失敗　金管會揭2大關鍵因素

【廣編】Dyson攜手亞洲暖心男神劉以豪以強勁氣流吹送暖暖愛意　吹風機推節日特別版　聖誕禮物夢幻首選

忽略再有15起空難警告　波音737 MAX仍續飛…直到2次墜毀346死

李佳歡被姊姊魔鬼訓練...「賽前練到淚崩」認：有點討厭她！

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內　貨車司機判賠1194萬

「12樓盆栽墜地」他嚇壞：以為地震　網一看真相譙爆：不要害人

大家都想紅？　YouTuber成韓國小學生理想職業第3名

民進黨：張善政歧視未婚、無子女者　傷害許多期待有孩子的人

糊塗人夫拍水龍頭邀功！正宮一看竟抓到「全裸小三」

生活熱門新聞

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

「特勤吳彥祖」IG、身分曝光！180公分34歲未婚

遠航官網無預警「暫停服務」

身邊妹子狂出國！30歲OL「連日本都去不了」

90K跑船哥想考公職！現實面惹心酸

車體180度翻覆！2兒女安全…她揭「背向乘坐」重要性

台北101「跨年秀」偷測試！配求饒27字：拜託啦

做外送訂單！店員妹偷喝2口「噓~」

遠東空姐爆：已開清算會議

他登入「體育護照」驚見小六→高三身高體重

5縣市再冷一夜「低溫探10°C↓」

更多熱門

相關新聞

房間放雪寶小夜燈！「臉透詭光」網笑噴

房間放雪寶小夜燈！「臉透詭光」網笑噴

《冰雪奇緣2》 日前刮起一陣旋風，電影角色不管是艾莎女王、萌角雪寶，都成了小朋友的最愛。一位媽媽日前買了雪寶小夜燈回家，一用下去卻超驚恐，彷彿瞬間變成恐怖電影的角色，「別說我女兒會怕，媽媽我也好怕啊」。照片讓網友笑噴，「半夜起床突然看到會嚇死」、「突然慶幸我沒買。」

台南35年前小吃攤照曝光！紅牌價目表嚇壞網

台南35年前小吃攤照曝光！紅牌價目表嚇壞網

盯上老婆同事　人夫「熊抱摸胸+強迫喇舌」

盯上老婆同事　人夫「熊抱摸胸+強迫喇舌」

熊貓弟幫推車帥炸　她從此願意叫外送

熊貓弟幫推車帥炸　她從此願意叫外送

半夜見女落單　惡狼撲倒喊：要讓妳舒服

半夜見女落單　惡狼撲倒喊：要讓妳舒服

關鍵字：

熱褲妹騎車拖鞋哥變態警覺爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

遠航發公告證實：12月13日起停止一切飛航營運

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面