時速20！熱褲妹紅燈突轉頭「幹嗎跟著我」　拖鞋哥喊出心裡話...她羞愧逃

▲示意圖，與本文無關。（圖／本報資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名男網友日前騎車出門，在狹窄道路上，剛好碰到超龜速的熱褲女騎士，怎料對方不僅越騎越慢，甚至在停等紅燈時，轉頭怒問「一直跟著我幹嘛？」傻眼的他連忙喊出心裡話，而對方態度從鄙視轉為羞愧，說聲抱歉後就加速騎走了。

男網友在爆怨公社發文說道，「最近到夜晚氣溫真的滿冷，偏偏我又喜歡穿拖鞋出門，某天我依舊穿拖鞋就騎車，停紅綠燈時，一位厚大衣但穿熱褲的正妹在旁邊停下，我看了一眼也沒想多，只是不解她這麼冷還能穿小熱褲出門而已。」

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綠燈後，熱褲妹騎在他前方，當時男網友想著「沒必要飆車，騎個50公里速度就好」，結果對方越騎越慢，後頭的他只好配合速度，但心裡忍不住吐槽，「現在速度2x公里是在啥小？」

▲在後面慢慢壓馬路已經夠無奈了，還被當成變態。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒多久兩人再度遇上紅燈，那時正妹突然轉頭，語氣不善地問，「你幹嘛？一直跟著我幹嘛？你誰？」聞言，男網友內心忍不住淌血，「X妳以為我是變態哦？還是因為我不帥？」

不過，他也不想白白被誤會，於是鼓起勇氣大聲回說，「靠X哦，小姐這條機車道就這麼不到1公尺寬而已，妳騎我前面，沒叭妳就不錯了。」一席話讓女騎士立刻臉紅，說了句拍謝後，突催油以差不多80公里的時速騎走。

po文一出惹笑不少人，網友們紛紛回應，「如果長得帥就沒這個困擾了，幫樓主QQ」、「只能說辛苦了，路還很長」、「人醜性騷擾」、「可能跟長相有關係」、「哈哈哈哈！小姐以為你要非禮她」、「女生有點警覺性是好事，但你真的好無辜」。

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