　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

蘇丹獨裁總統巴席爾貪汙罪成立　遭判關押2年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 蘇丹獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）12月因貪汙罪遭判感化中心兩年徒刑。（圖／路透）

▲ 蘇丹獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）12月因貪汙罪遭判感化中心兩年徒刑。（圖／路透，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

蘇丹法院14日宣判，將75歲的前總統巴席爾（Omar al-Bashir）以貪汙罪及非法持有外幣罪判處感化設施兩年刑期，並將巴席爾家中的690萬歐元、35萬1770美元及570萬蘇丹鎊充公。據法官所言，這是考量到蘇丹法律所定70歲以上犯罪者無須在監獄服刑。

據BBC報導，審判時，巴席爾穿戴傳統白袍，坐在被告鐵籠中不發一語，反倒是庭外支持者開始鼓譟，並直呼是「政治審判」，即使被驅離仍徘徊在法庭周遭抗議。巴席爾的律師易卜拉辛則表示，將對判決提出上訴，另一位律師哈桑則說，巴席爾認為這是不合法的政治迫害。

▲▼ 蘇丹獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）12月因貪汙罪遭判感化中心兩年徒刑。（圖／路透）

貪汙案和巴席爾從沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德手中收到的2500萬美元現金有關，雖然巴席爾本人堅稱該筆款項是兩國戰略關係的一部分，會用於公益而非私利用途。

現年75歲的巴席爾從1989年政變後上台，已執掌蘇丹政局30年，但因去年12月至今年初連連發生的街頭示威受到挑戰，直到今年4月軍方政變將他推翻。

巴席爾還面臨數項指控，並遭國際刑事法庭通緝，2009年及2010年時兩度對他發出逮捕令，涉嫌罪名包括2003年在蘇丹達佛地區犯下戰爭罪、種族滅絕罪及違反人道罪，還有今年示威衝突時血腥鎮壓抗議者等。

目前尚不清楚巴席爾是否會因為執政期間侵犯人權的行為受審。聯合國則表示，2003年達佛地區戰爭中共有30萬人喪生，250萬人因此流離失所。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
菲律賓民答那峨島規模6.8淺層地震　路面裂開居民被壓..民眾
男星演戲「台詞全是12345」！超出戲影片流出網笑翻：真演技
一台抵兩台！他納悶「洗脫烘洗衣機」為何不流行　網列3大致命傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

更新／菲律賓民答那峨島規模6.8地震　居民掩護頭部慌逃

「新垣結衣＋陳妍希」　越南美少女清新感引暴動！網：我又戀愛惹

泰國5年來最大示威　千人呼喊「獨裁下台」對抗軍政府

老媽贏3億樂透「買亂倫書送兒子當禮物」　親妹洗澡慘遭破門奪童貞！

奈良縱火案！焦黑男屍非住戶「脖子帶刀痕」　火源住戶20天後自首

蘇丹獨裁總統巴席爾貪汙罪成立　遭判關押2年

北大智庫：美軍和東協盟國今年聯合軍演85次　遏阻中國崛起

23歲男窩咖啡廳當保全　背後竟「揪4人策劃莫斯科恐攻」搜出IS通信設備

「不幫別人養人才！」美名校MBA日籍生銳減　日企拒資助：員工都跳槽

北韓最新地鐵照曝光　採光佳、政治宣傳換成風景作品…韓媒大讚乾淨

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

新北耶誕城／高爾宣《without you》全場大合唱　吳卓源《買榜》一人hold全場

就在今晚！雙子座流星雨大爆發 肉眼就可看見...26日還有日偏食

直擊鬥魚養殖場！受困狹小髒瓶中掙扎　「遭殘忍封裝挨餓」尾巴傷就被丟等死

草莓控絕不能錯過的高雄麻辣鍋　安格斯牛+10幾種海鮮拿到手軟

辣妻穿旗袍扭56cm細腰「S曲線超狂」　郎朗驚豔「連喊三次」：Beautiful！

更新／菲律賓民答那峨島規模6.8地震　居民掩護頭部慌逃

「新垣結衣＋陳妍希」　越南美少女清新感引暴動！網：我又戀愛惹

泰國5年來最大示威　千人呼喊「獨裁下台」對抗軍政府

老媽贏3億樂透「買亂倫書送兒子當禮物」　親妹洗澡慘遭破門奪童貞！

奈良縱火案！焦黑男屍非住戶「脖子帶刀痕」　火源住戶20天後自首

蘇丹獨裁總統巴席爾貪汙罪成立　遭判關押2年

北大智庫：美軍和東協盟國今年聯合軍演85次　遏阻中國崛起

23歲男窩咖啡廳當保全　背後竟「揪4人策劃莫斯科恐攻」搜出IS通信設備

「不幫別人養人才！」美名校MBA日籍生銳減　日企拒資助：員工都跳槽

北韓最新地鐵照曝光　採光佳、政治宣傳換成風景作品…韓媒大讚乾淨

橘貓撕爛筆記當「記憶吐司」吞下肚　還滾來滾去奴才傻眼

冬盟／黃柏豪揮棒柔軟　猛打超乎葉總預料之外

導盲幼犬「社會化訓練」超穩定！　搭公車去市場難不倒

葉匡時、吳敦義力挺陳根德重返立院　桃園建設大發展

新莊20年千戶社區鄰近「夜總會」　頂樓小宅轉手照漲4成

越南新垣結衣！表特老司機「我又戀愛惹」　神人開門...連新北警都曾獻殷勤

被指涉曾協助遠航　鄭寶清：對不實誣蔑將提告反擊

外星人劫走爸！歐告「V字滑步」倒退嚕　網笑：白疼了

阿翔小動作「重燃愛火」　情侶裝揪Grace當街曬恩愛

從4歲到78歲都是高手　珠心算國際賽6國700選手桃園參賽

國際熱門新聞

抽13年菸「肺塌陷」！帥男插管後悔勸世

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

加州海灘粉紅大量25cm「老二魚」

她和4嫩男同住一屋　夜夜不同人爬床「求恩寵」

141年祖傳水果蛋糕　歷經五代被吃過兩口

英國研究每周譙髒話55次　有助工作效率

澳洲大火2千隻小狐蝠餓死　竟衝擊無尾熊

他夜遊自然生態區　驚見帳篷燈反射「情侶推車奇景」

美國會：亞美尼亞人遭屠殺　土耳其譴責

嫩弟被人妻拐冰櫃上激戰　26年走不出陰影求死

土耳其外長反嗆美：若制裁就報復

布干維爾即將建國　官員主張與台建交

英上班族怕選錯工作　60%一年想離職96次

恐怖異象！300鳥「臟器外露」暴斃

更多熱門

相關新聞

國道警強索過路費　判刑6年半定讞

國道警強索過路費　判刑6年半定讞

國道公路警察局第六隊龍潭分隊前警務佐楊蘭裕，因積欠龐大債務，竟以通訊軟體LINE傳送「買保險」、「魚幫水、水幫魚」等暗號，向多名砂石車司機強索「過路費」，遭檢調單位查獲。楊男遭起訴後，一審判刑7年2月，二審改判6年6月。案經上訴，最高法院13日駁回上訴定讞，楊男將發監執行。

高中職員10月內撈公款107萬　還卡債+養女友

高中職員10月內撈公款107萬　還卡債+養女友

捷克總理騙200萬補助　首都聚5萬人抗議

捷克總理騙200萬補助　首都聚5萬人抗議

最貪女里長　一審14年改輕判2年半

最貪女里長　一審14年改輕判2年半

中山警包庇色情　10人判決名單

中山警包庇色情　10人判決名單

關鍵字：

蘇丹貪汙Omar al-Bashir

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

謝和弦正宮16歲「當上日雜麻豆」超拼背景起底

3500億富商爆性侵22歲女大生「爽2分鐘賠4000萬」！

可不可第二！學生最愛飲料店出爐

清晨急凍11°C以下　下波雨變天時間曝

兒失蹤3月！夫妻問完等11天哭：元帥騙我們　警打來了

山豬錄影前一天退《大熱門》通告！

部落客負評3連發「難吃」！拉麵店求饒

遭謝和弦離婚⋯Keanna沈默10天首發聲：心疼你

高以翔今告別式…黑人范范列席家祭

一大半空桌！店員卻「已訂滿」惹怒他

裵珍映脫口「要去見女友」爆戀情！隊友全傻眼

高宇橋忙打點以翔告別式　「飛機造型紙紮」願弟弟高飛

父母空難賠償金遭親人賭光　哈佛學霸一場悲劇覺悟了

打開監視器見狗睡滿茶几　全家笑噴

更多

最夯影音

更多
料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！

料理15kg巨大怪物烏賊超療癒　肉質厚實...他一口咬下：真爽！
母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

母子過馬路遭撞！兒秒起身扶起媽　氣噗噗「踹車」理論...網：暖男無誤

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

霞海城隍廟月老連小S也拜過！ 跟著廟方9步驟帶你脫單找真愛

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

飲料店員「連吸2口」再封膜惹議　公關急澄清：太好喝！那杯是她的

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

好療癒！賓士車主停紅線被拖吊　當街狂吼「刮到告你」被警打臉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面