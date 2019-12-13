國道警欠鉅債竟向砂石車強索過路費　判刑6年半定讞

▲前國道警察向砂石車強索過路費，判刑定讞。（圖／國道警察局提供）

記者吳銘峯／台北報導

國道公路警察局第六隊龍潭分隊前警務佐楊蘭裕，因積欠龐大債務，竟以通訊軟體LINE傳送「買保險」、「魚幫水、水幫魚」等暗號，向多名砂石車司機強索「過路費」，遭檢調單位查獲。楊男遭起訴後，一審判刑7年2月，二審改判6年6月。案經上訴，最高法院13日駁回上訴定讞，楊男將發監執行。

判決指出，現年52歲的楊男，從1988年起就擔任警察工作，2008年間轉調國道公路警察局第六隊龍潭分隊第六警察隊小隊長，之後更升任警務佐。但他因投資失利及親人相繼過世，積欠大筆債務，竟鋌而走險，利用警察身分，行貪污之實。

檢方調查發現，他從2012年起，藉著取締超載，查扣杜姓砂石車司機的證件，要脅拿出1萬元贖回，杜男乖乖付錢。楊男得寸進尺，開始用LINE傳送「買保險」、「老大，魚幫水，水幫魚，今日你幫我，改日我回報你」等訊息，向杜男多次索取「過路費」，杜擔心遭刁難，收到訊息就奉上1萬元。此外，楊男甚至還洩漏「特種暨首長警衛勤務部署」內容給予杜男，以示友好。檢方也查出他以相同手法向其他多名砂石車司機索賄，估計2年來收賄上百萬元，因此提起公訴。

法院審理時，楊男否認犯案，辯稱當時查扣杜男證件是因為要仔細研究該如何處罰，此外也否認洩密、收賄等情事。但法院調查後，根據杜男與其他司機的供詞，認定楊男收賄。一審法院將他判刑7年2月、褫奪公權5年。二審法院改將他判刑6年6月、褫奪公權3年。全案再上訴第三審，最高法院13日駁回上訴定讞。